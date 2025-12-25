Morte da atriz Natalie Wood é mistério que já dura quatro décadas

Em junho de 2022, o ator americano Robert Wagner, que era casado com Natalie e tornou-se suspeito do crime, teve um alívio. A polícia de Los Angeles o liberou das acusações. A polícia disse que todas as pistas foram esgotadas. 'O caso continua sem solução', admitiu o tenente Hugo Reynaga.
A morte de Natalie é um dos maiores mistérios de Hollywood. A atriz tinha pavor de água, principalmente escura, porque tinha sido advertida por uma cigana de que isso representava um perigo para ela. Acabou morrendo afogada na Baía de Los Angeles.
O caso ocorreu em 29/11/1981. Natalie tinha 43 anos. Ela havia embarcado para um passeio de iate com o marido, Robert Wagner, o ator Christopher Walken e o capitão da embarcação, Dennis Davern.
A morte descrita inicialmente como 'afogamento acidental', passou a ser investigada porque o corpo da atriz tinha hematomas nos braços e no joelho, além de arranhões no pescoço e na testa.
Como Natalie tinha pavor de água, a hipótese de que ela tenha saído do barco por espontânea vontade foi considerada pouco plausível. Por outro lado, todos tinham bebido bastante a bordo. E Natalie costumava tomar tranquilizantes.
O capitão Dennis Davern disse em depoimento que Natalie e Robert discutiram horas antes do desaparecimento da atriz (encontrada depois nas águas da baía de Los Angeles).
Também surgiu a informação de uma briga intensa entre Robert Wagner e Christopher Walken, com quem Natalie vinha gravando a ficção científica 'Brainstorm'.
Robert Wagner sempre negou as acusações. Ele e Natalie se casaram em 1957 e viveram juntos até se divorciarem em 1962. Mas, em 1972, voltaram a morar juntos. O casal teve uma filha, Courney.
No intervalo entre os dois períodos juntos, tanto Robert Wagner como Natalie Wood tiveram filhos com outros parceiros.
Nsacido em 10/2/1930, Detroit, no Michigan, Robert Wagner começou a carreira em 1951, no filme 'The Frogmen'.
Ele tinha tipo físico de galã, que agradava ao público feminino na época, e atuou em vários filmes, geralmente como coadjuvante.
Seu maior sucesso não foi em cinema, mas na TV. No papel de Jonathan Hart, ele conquistou o público ao lado da atriz Stefanie Powers. Eles formavam o 'Casal 20', da série de TV (1979-1984)
Robert Wagner voltou a se casar e vive desde 1990 com Jill St John, atriz de cinema e TV que teve êxito nos anos 1960 e 1970, incluindo a atuação como bond girl no filme '007 - Os Diamantes São Eternos', de 1971.
Robert está afastado de cinema e TV desde que fez uma ponta no sitcom 'Hot in Cleveland', em 2014.
Seu último filme foi 'O Natal de Dennis Pimentinha', em 2007. Ele interpretou o Sr. Wilson, que no filme original, em 1993 havia sido vivido pelo ator Walter Matthau (morto no ano 2000).
Natalie Wood era filha de imigrantes russos. Seu nome verdadeiro é Natalia Nikolaevna Zakharenko.
Criada em San Francisco, ela começou a carreira ainda criança, impulsionada pela mãe que sonhava com o sucesso da filha.
Os produtores de cinema mudaram o nome dela para Natalie Wood - que tinha boa sonoridade. Seu primeiro papel foi aos 4 anos de idade.
Ela estreou no filme 'Tomorrow is forever'('O Amanhã é Eterno'), em 1946, no papel de uma órfã, ao lado de Orson Welles, e imediatamente conquistou o público.
Natalie cresceu com o reconhecimento pelo talento, mas sempre elogiada também pela beleza. Antes dos 25 anos, Natalie já havia concorrido 3 vezes ao Oscar.
A carreira de Natalie, certamente, ainda seria bastante prolífica. Mas ela tinha problemas emocionais e histórico de depressão e de tentativa de suicídio.
Com isso, o mistério da morte de Natalie Wood se mantém. O que será que aconteceu na embarcação? Há culpados nessa história?