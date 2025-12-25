Celebridades e TV Com esclerose múltipla, Cláudia Rodrigues está afastada da TV há anos A atriz Cláudia Rodrigues foi diagnosticada em 2000 com esclerose múltipla, mas somente em julho de 2006 revelou publicamente que era portadora da condição. Um ano depois, foi afastada das gravações da série “A Diarista” para dar início ao tratamento médico. Em 2014, sofreu um surto da doença, que deixou sequelas na locomoção, na visão e na fala. Por Flipar

Instagram @claudia_rodrigues_oficial