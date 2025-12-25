Filmes que se passam na época do Natal

Eddie Murphy está no filme 'Batalha de Natal'. O ator interpreta um pai disposto a qualquer coisa para ter a melhor decoração de Natal da rua. O filme foi uma das maiores estreias de todos os filmes originais da Amazon.
'Eu gostei porque é único. É um roteiro que eu nunca vi. Eu senti que é um filme ao qual você pode assistir várias e várias vezes. E eu amo filmes de Natal, porque a família inteira pode se juntar e assistir', disse o ator em papo com Splash, do UOL.
'A Felicidade Não Se Compra' é um clássico dos anos 40 (1946) e uma comédia dramática que conta a história de um homem que pensa em se matar no dia do Natal, mas algo acontece que o faz mudar de ideia.
'Contos de Natal' se baseia em um livro de Charles Dickens. No entanto, há várias versões do filme.A mais famosa delas data de 1951. A obra relata a história de um velho avarento que odeia o Natal. No entanto, ele recebe uma visita que o faz repensar a importância da data.
Agora, se a sua família prefere um filme de terror, a recomendação fica por conta de 'Gremlins', de 1984. Conta a história de um bichinho incomum, que é mal alimentado e acaba gerando criaturas aterrorizantes.
'Duro de Matar', de 1988, consagrou Bruce Willis. O longa conta a história do policial John McClane, que necessita capturar terroristas que sequestraram dezenas de pessoas na confraternização de Natal da empresa de sua esposa. O filme fez tanto sucesso que teve 4 sequências
'Férias Frustradas de Natal' é um longa de 1989 e conta a história de Clark Griswold, que promete dar uma grande festa natalina para os amigos e familiares, mas tudo sai errado. É um bom filme para dar risadas com a família.
'Esqueceram de Mim', de 1990, é um dos clássicos do cinema e conta a história de um menino de 8 anos que é esquecido em casa durante a viagem de Natal da família. Para piorar, dois ladrões roubam sua casa. Depois, houve outras cinco versões do filme.
'O Estranho Mundo de Jack', de 1993, conta a história de Jack Jack Skellington, que mora em uma cidade onde todos respiram bruxaria e Halloween. Um dia ele conhece o Papai Noel e resolve sequestrá-lo
Um ano depois foi lançado 'Meu Papai é Noel', que conta a história de Calvin, que sem querer mata o bom velhinho e assume a sua personalidade. Depois, houve outras versões, mas sem o mesmo sucesso.
Também em 1994 foi lançado 'Milagre na Rua 34', uma releitura de um filme de 1947, que conta a história de um idoso que é contratado para trabalhar como Papai Noel e acaba tendo que convencer a todos que o Bom Velhinho realmente existe.
'Um herói de Brinquedo', de 1996, conta a história de um pai que se envolve em muitas confusões para poder cumprir a sua palavra e dar um brinquedo de presente para o filho.
'Natal em Família', de 1998, conta a história de um estudante que resolve, de última hora, passar o Natal com os pais. Durante o caminho, ele entende várias coisas sobre o real significado da data.
Talvez, o filme natalino mais popular seja 'O Grinch', de 2000. O longa é baseado em um livro infanto-juvenil dos anos 50 e escrito por Dr Seuss. A obra conta a história de um monstrinho que odeia o Natal e por isso rouba todos os presentes, mas tudo muda quando ele conhece Cindy Lou.
Existe uma versão em desenho animado, em que a voz do Grinch é do ator Benedict Cumberbatch, o Dr. Estranho dos filmes da Marvel.
'Um Duende em Nova York', de 2003, conta a história de um menino que foi criado como um dos elfos do Papai Noel e agora busca o seu pai biológico na cidade americana. Lá, ele tentará recuperar o espírito natalino da família.
O 'Expresso Polar', de 2004, é outro filme baseado em um livro infantil. A trama conta a história de um jovem que desacredita no Natal, mas embarca para o Polo Norte e todas as suas certezas viram dúvidas. O que aconteceu na viagem que o fez mudar? Só vendo o filme.
'Klaus', de 2019, conta a história de um carteiro que muda a história de uma cidade onde os moradores vivem brigando. É uma adaptação da lenda de Papai Noel. Como? Veja e entenda.
'A Família Noel', de 2020, conta a história de Jules, um jovem que odeia o Natal, mas que repensa tudo quando vê o seu avô ficar doente.
'Um Match Surpresa', de 2021, é uma comédia romântica onde uma garota finge ser namorada de um jovem durante as festas de fim de ano.
'Um Menino Chamado Natal', também de 2021, conta a história de um jovem e seu rato que partem para a Vila dos Duendes em busca da esperança para um mundo novo.
'Enquanto você dormia'(1995) - Sandra Bullock se mete numa enrascada ao fingir ser noiva de um homem que entrou em coma. Ela é convidada a passar o Natal com a família dele e atrai a suspeita do irmão do paciente.