Mensalidade de quase R$ 90 mil: conheça as escolas mais caras do mundo

Entre os ilustres ex-alunos dessas escolas de elite, destacam-se figuras como Mark Zuckerberg, criador do Facebook; o príncipe William, herdeiro do trono britânico; e George Orwell, renomado autor de obras clássicas como '1984' e 'A Revolução dos Bichos'.
Conheça a seguir algumas das escolas mais caras do mundo!
Eton College, Inglaterra: Estabelecido em 1440 por Henrique VI, o Eton College é um internato só para meninos de orientação católica.
É uma das instituições mais antigas e exclusivas do Reino Unido, tendo educado figuras notáveis como os príncipes Harry e William, o escritor George Orwell e o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson.
A escola tem tanto prestígio que já foi até mencionada em um livro da série Harry Potter e no famoso “O Retrato de Dorian Gray', de Oscar Wilde.
Atualmente, a instituição conta com aproximadamente 1.350 alunos, com idades entre 13 e 18 anos. Para estudar em Eton, os custos somam £ 50 mil por ano, o equivalente a R$ 370 mil anuais ou R$ 30 mil mensais.
Escola Le Rosey, Suíça: O elegante colégio suíço é tão grande que tem dois campi: um castelo antigo em Rolle e a vila de Gstaad, onde os alunos podem esquiar no inverno.
Para estudar lá, basta desembolsar uma taxa anual de CHF 150 mil (aproximadamente R$ 1,05 milhão). As mensalidades do Le Rosey chegam a custar quase R$ 87 mil!
Fundado em 1880 por Paul-Émile Carnal, o internato La Rosey oferece uma educação “trilíngue”, na qual os alunos podem escolher até três idiomas para estudar, além de participar de diversas atividades artísticas, culturais, tecnológicas e esportivas.
Membros de famílias reais, como a princesa Marie-Chantal, da Grécia, e a família Rockefeller, uma das mais ricas dos Estados Unidos, foram educados nesta escola.
Filhos da cantora Diana Ross e da atriz Elizabeth Taylor também fazem parte da seleta lista de ex-alunos da Le Rosey.
Institut auf dem Rosenberg, Suíça: Mais um colégio suíço na lista. Fundado em 1889, o Instituto Rosenberg é um internato para alunos de seis a 18 anos. A escola diz que tem estudantes de 50 países diferentes, e as turmas costumam ter cerca de oito pessoas.
O custo médio para estudar no Rosenberg também chega a CHF 150 mil por ano. Esse valor cobre a moradia, despesas pessoais como seguro de saúde, lavanderia e necessidades alimentares específicas, além de viagens escolares.
Os alunos do Institut auf dem Rosenberg também podem fazer escolhas acadêmicas pessoais, como praticar esportes e montar seu próprio currículo adicional.
Phillips Exeter Academy, EUA: Inaugurado em 1871, o colégio tem mais de mil estudantes do ensino médio dos EUA e de 33 países diferentes.
Além disso, o Exeter preza pela liberdade: o colégio oferece 450 cursos para os alunos escolherem de acordo com seus interesses.
A escola proporciona atividades extracurriculares e tem no campus piscinas, quadras de basquete, centros de arte e música, além de 19 quadras de tênis. Para estudar lá, é preciso desembolsar US$ 65 mil por ano, cerca de 362 mil reais.
Alguns ex-alunos notáveis incluem Mark Zuckerberg, o fundador da Meta, e Robert Lincoln, filho de Abraham Lincoln e ex-secretário de Guerra dos Estados Unidos.
Mas e no Brasil? Um levantamento da revista Forbes apontou que 17 das 27 escolas mais caras do país ficam em São Paulo.
A filial brasileira do grupo Avenues ocupa o primeiro lugar da lista, com matrículas de até R$ 28 mil e mensalidades que chegam a ultrapassar R$ 14 mil!
Quatro escolas do Rio de Janeiro apareceram no ranking: a Escola Suíço-Brasileira, a Escola Eleva, a Escola Nova e o Colégio Santo Inácio, nesta ordem.
Outras cidades que apareceram na lista foram: Brasília, Curitiba e Londrina.