Pra quem não viu: O dia em que ondas de 12 metros causaram pânico em passageiros de navio

Nas imagens, é possível ver as ondas se chocando contra o cruzeiro enquanto a embarcação passava por uma região perigosa do oceano perto da Antártica.
A blogueira de viagens Lesley Anne Murphy compartilhou um vídeo do momento a bordo do navio Ocean Explorer, da Quark Expeditions.
'Imagine se você se inscrevesse para uma montanha-russa de 48 horas', descreveu a influenciadora.
O incidente aconteceu no dia 26/03/25, enquanto o cruzeiro atravessava a Passagem de Drake.
O trecho consiste em um canal de 960 km que liga a Antártica ao extremo sul da América do Sul.
Essa região é conhecida por suas águas turbulentas, onde as correntes do Atlântico e do Pacífico se encontram, criando um forte efeito de agitação.
As imagens registradas mostram passageiros gritando enquanto o navio é balançado violentamente pelas enormes ondas, que podem ser vistas através das grandes janelas.
Em um momento, uma das passageiras chega a cair no chão com a força do balanço.
Apesar dos momentos desesperadores, Lesley Anne disse que a viagem foi 'segura'.
Em seu site, a Quark Expeditions garante que seus navios são projetados para aguentar condições extremas como essas.
A Passagem de Drake, que liga o extremo sul da América do Sul à Península Antártica, é um dos trechos de oceano mais temidos do mundo.
A regiÃ£o Ã© conhecida pelo chamado â??tremor de Drakeâ?, causado pela confluÃªncia de correntes oceÃ¢nicas e ventos fortes que podem gerar ondas de atÃ© 15 metros.
Esse fenÃŽmeno ocorre porque nÃ£o hÃ¡ terra firme para amortecer as tempestades, permitindo que os ventos ganhem forÃ§a ao redor do planeta.
Além da superfície agitada, a Passagem de Drake esconde montanhas subaquáticas que influenciam as correntes e afetam o clima global.
A forte corrente oceânica que atravessa o local carrega milhões de litros de água por segundo, intensificando as condições extremas.
Historicamente, a Passagem de Drake era uma rota crucial para navios que contornavam o Cabo Horn antes da abertura do Canal do Panamá em 1914.
O perigo desse percurso já resultou em milhares de mortes e consolidou a reputação assustadora do 'Drake'.
Capitães e pesquisadores que cruzam o 'Drake' regularmente destacam que é essencial manter a cautela e a atenção, pois, apesar dos avanços na navegação, o oceano continua sendo imprevisível e poderoso.