Pra quem não viu: O dia em que ondas de 12 metros causaram pânico em passageiros de navio

Um vídeo circulou recentemente pelas redes sociais mostrando passageiros de um cruzeiro apavorados ao verem ondas gigantes atingindo o navio em alto mar.

montagem/reprodução/redes sociais

Nas imagens, é possível ver as ondas se chocando contra o cruzeiro enquanto a embarcação passava por uma região perigosa do oceano perto da Antártica.

reprodução/redes sociais

A blogueira de viagens Lesley Anne Murphy compartilhou um vídeo do momento a bordo do navio Ocean Explorer, da Quark Expeditions.

Divulgação/Quark Expeditions

'Imagine se você se inscrevesse para uma montanha-russa de 48 horas', descreveu a influenciadora.

reprodução/redes sociais

O incidente aconteceu no dia 26/03/25, enquanto o cruzeiro atravessava a Passagem de Drake.

montagem/reprodução/redes sociais

O trecho consiste em um canal de 960 km que liga a Antártica ao extremo sul da América do Sul.

reprodução/google maps

Essa região é conhecida por suas águas turbulentas, onde as correntes do Atlântico e do Pacífico se encontram, criando um forte efeito de agitação.

reprodução

As imagens registradas mostram passageiros gritando enquanto o navio é balançado violentamente pelas enormes ondas, que podem ser vistas através das grandes janelas.

montagem/reprodução/redes sociais

Em um momento, uma das passageiras chega a cair no chão com a força do balanço.

reprodução/redes sociais

Apesar dos momentos desesperadores, Lesley Anne disse que a viagem foi 'segura'.

reprodução/redes sociais

Em seu site, a Quark Expeditions garante que seus navios são projetados para aguentar condições extremas como essas.

Divulgação/Quark Expeditions

A Passagem de Drake, que liga o extremo sul da América do Sul à Península Antártica, é um dos trechos de oceano mais temidos do mundo.

wikimedia commons/Christopher Michel

A regiÃ£o Ã© conhecida pelo chamado â??tremor de Drakeâ?, causado pela confluÃªncia de correntes oceÃ¢nicas e ventos fortes que podem gerar ondas de atÃ© 15 metros.

michelle2214/Pixabay

Esse fenÃŽmeno ocorre porque nÃ£o hÃ¡ terra firme para amortecer as tempestades, permitindo que os ventos ganhem forÃ§a ao redor do planeta.

reproduÃ§Ã£o

Além da superfície agitada, a Passagem de Drake esconde montanhas subaquáticas que influenciam as correntes e afetam o clima global.

Polina Kuzovkova/Unsplash

A forte corrente oceânica que atravessa o local carrega milhões de litros de água por segundo, intensificando as condições extremas.

Torsten Dederichs/Unsplash

Historicamente, a Passagem de Drake era uma rota crucial para navios que contornavam o Cabo Horn antes da abertura do Canal do Panamá em 1914.

reprodução/youtube Map Pack

O perigo desse percurso já resultou em milhares de mortes e consolidou a reputação assustadora do 'Drake'.

reprodução

Capitães e pesquisadores que cruzam o 'Drake' regularmente destacam que é essencial manter a cautela e a atenção, pois, apesar dos avanços na navegação, o oceano continua sendo imprevisível e poderoso.

reprodução

