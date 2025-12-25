Galeria

Águia raríssima aparece no Parque Nacional do Iguaçu

Armadilhas fotográficas do Projeto Onças do Iguaçu registraram um uiraçu pela primeira vez no Parque Nacional do Iguaçu. O flagrante, feito no dia 12/08/2025 quando a ave desceu ao chão, é considerado histórico e reforça o parque como refúgio para predadores de topo.

O uiraçu (Morphnus guianensis) é uma águia raríssima. Mede entre 70 e 90 cm, pode viver cerca de 30 anos e reproduz-se lentamente, com apenas um filhote a cada dois ou três anos. .

Nativo da América Latina, ocorre da Amazônia ao Cerrado e na Mata Atlântica, em florestas densas e preservadas. E está em risco de extinção

As águias são aves de rapina, juntamente com gaviões e falcões, e são classificadas de acordo com características ecológicas, fisiológicas e etológicas. Dependendo da situação, elas podem representar um perigo.

Recentemente, uma águia-real causou pânico na Noruega. A ave de rapina atacou um bebê de 1 ano, para desespero da família. A mãe tentou lutar contra a águia para salvar a criança.

O caso ocorreu em Trondelag, no centro da Noruega. A águia causou vários ferimentos no rosto do bebê e só o soltou quando foi morta pelo guarda-florestal Per Kare Winterdahl. Ele disse, perplexo, que a águia se comportou como se a criança fosse uma presa.

As águias são aves diurnas, com bicos fortes e garras afiadas, e são capazes de localizar presas a grandes distâncias. Elas vivem em todos os tipos de habitats, exceto na Antártida.

Existem cerca de 60 espécies de águias no mundo. Elas estão divididas em grupos com características e distribuição geográfica que marcam as espécies. Veja algumas.

Águia-real: Faz parte do grupo que abrange aves de médio a grande porte, com asas largas e caudas relativamente curtas, adaptadas para um voo potente e muitas vezes planado.

Águia-serrana: Espécie campestre que caça em áreas abertas, sobretudo nos topos de serra, campos e pastagens adjacentes e nas áreas de cerrado. Sua distribuição vai da Cordilheira dos Andes até a Colômbia e Venezuela, expandindo-se até Argentina e Brasil, onde é tida como uma espécie rara e ameaçada de extinção.

Águia-de-harris: É uma ave de rapina de médio-grande porte que se reproduz desde o sudoeste dos Estados Unidos até o Chile, centro da Argentina e Brasil.

Águia-Careca: Também é chamada de águia-de-cabeça-branca. Nativa da América do Norte. Sua distribuição geográfica inclui a maioria do Canadá, todos os Estados Unidos sendo o Alasca a sua maior distribuição, e norte do México.

Águia-Rabalva: Espécie de águia que vive no norte da Europa e da Ásia. É uma ave marinha, que se alimenta principalmente de peixes, aves aquáticas e carniça. Sua maior população remanescente na Europa encontra-se na região dos fiordes da Noruega.

Águia-filipina: Também conhecida como águia-pega-macaco, é uma grande ave em risco de extinção que habita as florestas tropicais das Filipinas. A águia está restrita às ilhas de Mindanao e Luzon,

Ãguia-SerpentÃ¡ria-de-Crista : Faz parte do grupo das Ãguias-SerpentÃ¡rias, que tÃªm esse nome porque sÃ£o conhecidas por caÃ§arem serpentes. Esta Ã¡guia marrom-escura, de tamanho mÃ©dio a grande, Ã© atarracada, com asas arredondadas e cauda curta. Encontrada em florestas na Ãsia tropical .

Águia-serpentária-africana ou águia-cobreira: Conhecida por sua dieta rica em cobras, vive em regiões da África e é adaptada para capturar répteis em áreas de savana e semideserto. Esta é uma espécie que se distribui pela bacia do Mediterrâneo, Rússia e áreas da Ásia (Paquistão, Índia e Indonésia). Tem cor clara e asas muito compridas.

