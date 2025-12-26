Gelo derrete em montanha e expõe floresta milenar

Segundo os estudos, as árvores faziam parte floresta milenar de pinheiros de casca branca. Elas estavam preservadas sob o gelo alpino nas Montanhas Rochosas.
Os detalhes da descoberta foram apresentados no periódico 'Proceedings of the National Academy of Sciences', no fim de dezembro de 2024.
De acordo com os cientistas, o principal motivo para o desaparecimento da floresta foi uma redução na radiação solar durante os verões, há cerca de 5.500 anos.
Esse resfriamento fez com que as árvores ficassem em áreas mais baixas, transformando a floresta de alta montanha na tundra alpina que predomina atualmente.
David McWethy, professor associado no Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Letras e Ciências da MSU e coautor do estudo, deu outra explicação plausível.
Para ele, as atividades vulcânicas que ocorreram no Hemisfério Norte contribuíram para a queda ainda maior das temperaturas já baixas da região. Isso resultou no rápido congelamento da floresta de pinheiros.
Nos últimos anos, porém, o aquecimento regional provocou o derretimento gradual dessa camada de gelo, revelando os primeiros vestígios da floresta milenar.
“Esta é uma evidência bastante dramática de mudança de ecossistema devido ao aquecimento da temperatura”, afirmou o professor.
Os pesquisadores destacam que as manchas de gelo, ao contrário das geleiras, acumulam gelo de forma lenta e contínua, preservando materiais como pólen, carvão e macrofósseis.
O estudo indica que o Planalto Beartooth é um ambiente ideal para a formação e preservação de manchas de gelo, que guardam informações valiosas sobre o clima passado, mudanças ambientais e atividade humana.
Os resultados sugerem que o aquecimento atual pode levar as árvores a colonizarem áreas mais altas, atualmente cobertas por tundras.
Segundo Greg Pederson, paleoclimatologista do Northern Rocky Mountain Science Center do US Geological Survey e principal autor do artigo, embora a temperatura seja o principal fator que determina a elevação da linha de árvores, variáveis como umidade, vento, neve e impacto humano também influenciam.
Os autores alertam que as mudanças no ecossistema podem ter impactos significativos, como a redução da neve em altitudes elevadas, afetando o fornecimento de água para irrigação e energia elétrica.
“É por isso que estudos de mudanças ecológicas passadas são mais do que peças interessantes de ciência. Eles têm implicações muito maiores para os recursos dos quais todos dependemos', destacou Pederson.
A cordilheira na qual as árvores foram encontradas atravessam boa parte da América do Norte, abrangendo as províncias canadenses da Colúmbia Britânica e Alberta.
As montanhas também atravessam os estados norte-americanos de Idaho (foto), Montana, Colorado e Novo México.
A estrada Beartooth Highway, que cruza o planalto, é considerada uma das rotas cênicas mais impressionantes dos EUA.
Além disso, o planalto é popular entre aventureiros que buscam atividades como escalada, pesca e trilhas.
Com uma população de pouco menos de 600 mil habitantes, o Wyoming é um estado conhecido por suas vastas paisagens naturais.
Sua capital e maior cidade é Cheyenne, fundada em 1867.
O estado abriga algumas das áreas mais icônicas do país, como o Parque Nacional de Yellowstone, famoso por seus gêiseres e vida selvagem.