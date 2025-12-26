Galeria

Gelo derrete em montanha e expõe floresta milenar

Pesquisadores da Universidade Estadual de Montana (MSU), nos EUA , identificaram mais de 30 árvores que teriam se formado há cerca de seis mil anos no Planalto Beartooth, em Wyoming.

Por Flipar
reprodução/Daniel Stahle/Montana State University

Segundo os estudos, as árvores faziam parte floresta milenar de pinheiros de casca branca. Elas estavam preservadas sob o gelo alpino nas Montanhas Rochosas.

reprodução/Daniel Stahle/Montana State University

Os detalhes da descoberta foram apresentados no periódico 'Proceedings of the National Academy of Sciences', no fim de dezembro de 2024.

divulgação/greg pederson

De acordo com os cientistas, o principal motivo para o desaparecimento da floresta foi uma redução na radiação solar durante os verões, há cerca de 5.500 anos.

freepik jannoon028

Esse resfriamento fez com que as árvores ficassem em áreas mais baixas, transformando a floresta de alta montanha na tundra alpina que predomina atualmente.

wikimedia commons Chris Light

David McWethy, professor associado no Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Letras e Ciências da MSU e coautor do estudo, deu outra explicação plausível.

flickr - Tim Evanson

Para ele, as atividades vulcânicas que ocorreram no Hemisfério Norte contribuíram para a queda ainda maior das temperaturas já baixas da região. Isso resultou no rápido congelamento da floresta de pinheiros.

Gylfi Gylfason/Pixabay

Nos últimos anos, porém, o aquecimento regional provocou o derretimento gradual dessa camada de gelo, revelando os primeiros vestígios da floresta milenar.

reprodução

“Esta é uma evidência bastante dramática de mudança de ecossistema devido ao aquecimento da temperatura”, afirmou o professor.

reprodução

Os pesquisadores destacam que as manchas de gelo, ao contrário das geleiras, acumulam gelo de forma lenta e contínua, preservando materiais como pólen, carvão e macrofósseis.

flickr - James St. John

O estudo indica que o Planalto Beartooth é um ambiente ideal para a formação e preservação de manchas de gelo, que guardam informações valiosas sobre o clima passado, mudanças ambientais e atividade humana.

flickr - James St. John

Os resultados sugerem que o aquecimento atual pode levar as árvores a colonizarem áreas mais altas, atualmente cobertas por tundras.

wikimedia commons Acroterion

Segundo Greg Pederson, paleoclimatologista do Northern Rocky Mountain Science Center do US Geological Survey e principal autor do artigo, embora a temperatura seja o principal fator que determina a elevação da linha de árvores, variáveis como umidade, vento, neve e impacto humano também influenciam.

wikimedia commons Chris Light

Os autores alertam que as mudanças no ecossistema podem ter impactos significativos, como a redução da neve em altitudes elevadas, afetando o fornecimento de água para irrigação e energia elétrica.

flickr - James St. John

“É por isso que estudos de mudanças ecológicas passadas são mais do que peças interessantes de ciência. Eles têm implicações muito maiores para os recursos dos quais todos dependemos', destacou Pederson.

flickr - James St. John

A cordilheira na qual as árvores foram encontradas atravessam boa parte da América do Norte, abrangendo as províncias canadenses da Colúmbia Britânica e Alberta.

wikimedia commons Burley Packwood

As montanhas também atravessam os estados norte-americanos de Idaho (foto), Montana, Colorado e Novo México.

Pinpals/Pixabay

A estrada Beartooth Highway, que cruza o planalto, é considerada uma das rotas cênicas mais impressionantes dos EUA.

Walter Frehner por Pixabay

Além disso, o planalto é popular entre aventureiros que buscam atividades como escalada, pesca e trilhas.

Steven Weirather por Pixabay

Com uma população de pouco menos de 600 mil habitantes, o Wyoming é um estado conhecido por suas vastas paisagens naturais.

Paul McGowan por Pixabay

Sua capital e maior cidade é Cheyenne, fundada em 1867.

wikimedia commons Vasiliymeshko

O estado abriga algumas das áreas mais icônicas do país, como o Parque Nacional de Yellowstone, famoso por seus gêiseres e vida selvagem.

Kerry/Pexels

Veja Mais