Araras vermelhas encantam no Sul do Brasil; conheça espécies que têm essa cor vibrante

Nas últimas semanas, moradores da cidade de Paranavaí, no Paraná, têm relatado avistamentos de araras vermelhas voando entre árvores e pousando em telhados. As aves chamam atenção pelo colorido exuberante e pelos sons altos que emitem.

Por Flipar
Leonardo da Silva wikimedia commons

A arara-vermelha é uma das aves mais emblemáticas da fauna brasileira, com penas de um vermelho intenso, além de detalhes em azul e amarelo nas asas

João Carlos Medau wikimedia commons

Mede cerca de 90 centímetros de comprimento e tem um bico forte e curvado. Vive geralmente em pares e é conhecida por sua fidelidade ao companheiro.

Adriana Araujo Costa wikimedia commons

Essas aves habitam florestas tropicais e regiões de mata, mas podem se aproximar de centros urbanos em busca de alimento ou abrigo.

Fernando Afonso Visentin Favaro wikimedia commons

São inteligentes, sociáveis e têm grande capacidade vocal, o que as torna populares mesmo fora do habitat natural. No entanto, seu bem-estar depende de ambientes preservados.

A aparição de araras na cidade pode indicar mudanças no comportamento da espécie ou desequilíbrios ecológicos. É importante que a população não tente capturá-las ou alimentá-las de forma inadequada.

A melhor atitude é admirar à distância e colaborar com ações de proteção da biodiversidade.

Imagem gerada por i.a

A cor vermelha em animais pode ser encontrada em diversas espÃ©cies ao redor do mundo, tanto terrestres quanto aquÃ¡ticas, servindo para atrair parceiros, afastar predadores ou se camuflar.

Imagem gerada por i.a

Cardeal-do-norte - Pássaro vistoso, conhecido pelo vermelho intenso dos machos e pelo canto melodioso. Habita áreas arborizadas e jardins da América do Norte, sendo símbolo de vários estados dos EUA. A fêmea tem tons mais discretos, puxando para o marrom.

Dario Sanches wikimedia commons

Íbis-vermelho: O íbis-vermelho (Eudocimus ruber) é uma ave de plumagem intensamente vermelha, comum em áreas alagadas da América do Sul e do Caribe. Sua cor vibrante vem dos carotenoides presentes na dieta rica em crustáceos.

Charles J. Sharp wikimedia commons

Joaninha: um pequeno inseto da família Coccinellidae, conhecida por sua coloração vibrante, geralmente vermelha com pintas pretas. É considerada benéfica na agricultura, pois se alimenta de pragas como pulgões e cochonilhas.

Myriams Pixabay

Besouro lírio vermelho: inseto pequeno e brilhante, de cor vermelha intensa com pernas e antenas escuras. Alimenta-se de folhas de lírios e pode causar sérios danos a jardins e plantações. É considerado uma praga em várias regiões temperadas.

Charles J. Sharp wikimedia commons

Peixe-leão real: espécie de cores vibrantes, com listras vermelhas, brancas e marrons. Tem nadadeiras longas e espinhosas. Originário do Indo-Pacífico, tem beleza exótica e veneno pmnos espinhos dorsais.

The High Fin Sperm Whale wikimedia commons

Betta fish vermelho: variedade do peixe Betta splendens com coloração totalmente vermelha, vibrante e intensa. Conhecido por nadadeiras longas e comportamento territorial, sendo popular em aquários por sua beleza e vivacidade.

Vanessawitz wikimedia commons

Rã-tomate de Madagascar: nativa das florestas tropicais do leste da ilha. Seu nome vem da semelhança com um tomate pela forma arredondada e coloração vibrante. Quando ameaçada, libera uma substância pegajosa para se defender de predadores.

Franco Andreone wikimedia commons

Peixe-mão-vermelho: animal raro da costa da Tasmânia, com nadadeiras peitorais em forma de “mãos” usadas para caminhar no fundo do mar. Tem corpo achatado e coloração vibrante, incluindo tons vermelhos. Está criticamente ameaçado devido à degradação de seu habitat.

Mark Green/CSIRO Marine Research wikimedia commons

Estrela-do-mar - Ophidiaster ophidianus - Comum em regiões rochosas do Atlântico Nordeste e do Mediterrâneo. Tem cinco braços alongados e corpo levemente granulado. Espécie pacífica, importante para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos costeiros.

Fernando Herranz Martín wikimedia commons

Fungo Aseroe rubra - Fungo com aparência semelhante, encontrado em áreas tropicais e subtropicais. Possui braços vermelhos em forma de estrela e emite odor forte para atrair insetos.

cas Liber domínio público

Anêmona do mar vermelha - Exibe um corpo vibrante vermelho?escuro com tentáculos que lembram um tomate quando ela se retrai. Comum em costas rochosas do Atlântico, Mediterrâneo e África Ocidental.

imagem gerada por i.a

Caranguejo vermelho - Famoso por suas migrações em massa para desovar no mar. Com coloração vibrante, vive em florestas tropicais e passa a maior parte do ano em terra firme.

Imagens DIAC wikimedia commons

Polvo gigante do Pacífico - Conhecido por sua capacidade de mudar de cor, mas frequentemente exibe tons avermelhados, especialmente quando está agitado ou tentando se camuflar em fundos rochosos.

Cliff de Arlington wikimedia commons

