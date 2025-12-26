Ícones dos clássicos do faroeste americano

Com histórias de coragem, conflito e moralidade dura, o faroeste revelou grandes atores e diretores, definindo estilos que atravessaram décadas e seguem influentes na cultura pop.
John Wayne – Iowa, 26/5/1907 — Uniu presença imponente e carisma rígido, tornando-se o maior símbolo do faroeste clássico. Marcou “Rastros de Ódio” e “Bravura Indômita”. Morreu em 1979, aos 72 anos.
Clint Eastwood – San Francisco, 31/5/1930 — Ícone dos westerns spaghetti, deu vida a personagens lacônicos e intensos. Brilhou na trilogia dos dólares e dirigiu o marcante “Os Imperdoáveis”.
Gary Cooper – Montana, 7/5/1901 — Com comportamento contido e nobreza natural, virou referência moral do gênero. Destaque em “Matar ou Morrer”. Morreu em 1961, aos 60 anos.
James Stewart – Indiana (Pensilvânia), 20/5/1908 — Uniu sensibilidade e firmeza, renovando o faroeste psicológico. Marcou filmes com Anthony Mann, como “Winchester ’73”. Morreu em 1997, aos 89 anos.
Henry Fonda – Nebraska, 16/5/1905 — Com postura séria e ética forte, protagonizou clássicos profundos. Brilhou em “Era Uma Vez no Oeste” e “As Vinhas da Ira”. Morreu em 1982, aos 77 anos.
Lee Van Cleef – New Jersey, 9/1/1925 — Especialista em vilões intensos, tornou-se rosto emblemático dos westerns italianos. Marcou “O Bom, o Mau e o Feio”. Morreu em 1989, aos 64 anos.
Charles Bronson – Pensilvânia, 3/11/1921 — Com olhar duro e silêncio expressivo, virou ícone do faroeste europeu. Destaque em “Era Uma Vez no Oeste”. Morreu em 2003, aos 81 anos.
Eli Wallach – Nova York, 7/12/1915 — Dono de humor ácido e presença marcante, eternizou o Tuco em “O Bom, o Mau e o Feio”. Morreu em 2014, aos 98 anos.
Claudia Cardinale – Tunísia, 15/4/1938 — Uma das grandes presenças femininas do gênero, uniu força e sensibilidade. Marcou “Era Uma Vez no Oeste”. Morreu em 23 de setembro de 2025, aos 87 anos.
Yul Brynner – Rússia, 11/7/1920 — Com magnetismo singular e postura imponente, brilhou em “Sete Homens e um Destino”. Morreu em 1985, aos 65 anos.
Audie Murphy – Texas, 20/6/1925 — Herói de guerra na vida real, levou autenticidade aos papéis de cowboy. Estrelou “O Terra de Ninguém”. Morreu em 1971, aos 45 anos.
Glenn Ford – Canadá, 1/5/1916 — Misturou firmeza e humanidade em dezenas de faroestes. Destaque em “O Demônio do Gatilho”. Morreu em 2006, aos 90 anos.
Randolph Scott – Virgínia, 23/1/1898 — Rosto clássico do western, criou heróis éticos e silenciosos. Marcou parceria com o diretor Budd Boetticher. Morreu em 1987, aos 89 anos.
Kirk Douglas – Nova York, 9/12/1916 — Intenso e expressivo, alternou mocinhos e anti-heróis com grande impacto. Atuou em “Duelo de Titãs”. Morreu em 2020, aos 103 anos.
Sam Elliott – Sacramento, 9/8/1944 — Dono de voz profunda e visual icônico, representa o western moderno. Marcou “Tombstone” e diversos papéis televisivos.