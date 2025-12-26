Da Hoover às gigantes globais: represas que marcaram a engenharia mundial

Represa de La Grande Dixence (Suíça), no Rio Dixence: É a maior represa de gravidade do mundo, com 285 metros de altura. Armazena água de 35 geleiras alpinas e forma o Lac des Dix, um dos maiores lagos acima de 2 mil metros de altitude. Gera 2 mil GWh por ano e encara desafios climáticos com o derretimento acelerado das geleiras.