Animais Simbólicas em diversas culturas, cabras são fundamentais também na geração de renda As cabras são animais considerados sagrados em determinadas regiões e têm sua importância no ecossistema. Afinal, elas ajudam na fertilidade do solo ao reciclar nutrientes, além de serem fundamentais na agricultura familiar, no consumo e na geração de renda. Por Flipar

Divulgação UESB