Galeria Santa Catarina brilha no turismo: cidade conquista o prestigiado ‘Oscar das praias’ Balneário Piçarras, em Santa Catarina, conquistou um marco inédito no turismo brasileiro em 2005: é a única cidade com 100% da orla certificada com o Selo Bandeira Azul, o mais prestigiado reconhecimento ambiental para praias no mundo. Por Flipar

reprodução/ facebook/ balneario piçarras turismo