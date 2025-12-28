DNA desmente informação sobre Cristóvão Colombo

Para a terceira viagem, partiu em 1498, com seis naus, tendo chegado à ilha da Trinidad. Rumando ao sul, chegou a uma grande terra que pensou ser uma ilha, a que chamou de Terra de Gracia nel Golfo de Paria, localizada na foz do delta do rio Orinoco (Venezuela). Na quarta viagem, chegou à Ilha de Pinos em Honduras.