DNA desmente informação sobre Cristóvão Colombo

Antes disso, acreditava-se que Colombo havia nascido em Gênova, Itália, em 1451, em uma família de tecelões. Contudo, a pesquisa evidencia que ele possa ter nascido na Espanha, em Valência, e ter origem judaica.
Na época, 300 mil judeus praticantes residiam na Espanha. Em 1942, porém, foram forçados a se converter ao catolicismo ou deixar o território, justamente no mesmo ano em que Colombo chegou às Américas.
O estudo, iniciado em 2003, foi realizado pelo professor de Medicina Legal da Universidade de Granada, José Antonio Lorente, e pelo historiador Marcial Castro. Eles desenterram o que se pensava ser os restos mortais de Colombo, localizados na Catedral de Sevilha.
Além disso, a pesquisa utilizou amostras de DNA da sepultura, assim como ossos de Hernando, filho de Colombo, e de Diego, seu irmão.
Eles divulgaram o resultado no documentário Columbus DNA: His True Origin (O DNA de Colombo: Sua verdadeira origem), exibido na emissora nacional espanhola RTVE.
As controvérsias sobre o local de nascimento de Colombo são longas. Cerca de 25 teorias diferentes apontam para países como Portugal, Polônia, Grã-Bretanha e até mesmo Escandinávia.
Os pesquisadores acreditam que Colombo teria vivido em um período de intensa perseguição aos judeus na Espanha. Um cenário ideal para a ocultação de suas raízes judaicas, visto a obrigação de aceitar e se converter ao catolicismo para garantir sua segurança e posição social.
A pesquisa sobre a nacionalidade foi complicada por uma série de fatores, incluindo a grande quantidade de dados. Mas “o resultado é quase absolutamente confiável”, disse Lorente.
Colombo morreu em Valladolid, na Espanha, em 1506, mas desejava ser enterrado na ilha de Hispaniola, hoje compartilhada pela República Dominicana e pelo Haiti.
Assim, seus restos mortais foram levados para lá em 1542, transferidos para Cuba em 1795 e depois para a Espanha, na cidade de Sevilha, em 1898.
Em 1877, trabalhadores encontraram um caixão de chumbo enterrado atrás do altar na catedral de Santo Domingo, capital da República Dominicana. Ele continha uma coleção de fragmentos de ossos que o país diz pertencer a Colombo.
Cristóvão Colombo, que comandava uma expedição financiada pela Espanha, foi quem descobriu a América em 12 de outubro de 1492. A chegada do navegador às Bahamas marcou o início da expansão europeia no continente americano.
A expedição de Colombo era formada por três embarcações (Niña, Pinta e Santa María), que desembarcaram em uma ilha, Guanahani, onde atualmente se localizam as Bahamas. Na imagem, o Farol de Colombo, monumento localizado em Santo Domingo Este, na República Dominicana.
Com 14 anos de idade, Colombo ingressou em uma escola voltada para a formação de navegantes e de cartógrafos (um conhecimento importante para quem desejava explorar o mar).
Colombo é creditado como o primeiro explorador europeu a estabelecer e documentar rotas comerciais para as Américas, apesar de ele ter sido precedido por uma expedição viking liderada por Leif Erikson no século 11.
As viagens de Cristóvão Colombo abriram caminho para um período de contato, expansão, exploração, conquista e colonização do continente americano pelos Europeus pelos próximos séculos. Essas viagens e expedições trouxeram várias mudanças e desenvolvimentos na história moderna do Mundo Ocidental.
Colombo começou por seguir o ofício de tecelão, mas muito cedo se interessou pela navegação. Foi em Portugal que ele começou a conceber o seu projeto de viagem para o Ocidente, inspirado pelo ambiente febril de navegações, descobrimentos, comércio e desenvolvimento científico.
Na noite de 3 de agosto de 1492, Colombo partiu de Palos de la Frontera. Ele navegou inicialmente para as ilhas Canárias, que eram propriedade da Castela, onde reabasteceu as provisões e fez reparos.
Em 6 de setembro, partiu de San Sebastián de la Gomera para o que acabou por ser uma viagem de cinco semanas através do oceano. A terra foi avistada às duas horas da manhã de 12 de outubro de 1492, por um marinheiro chamado Rodrigo de Triana.
A sua segunda viagem iniciou-se em 1493, com três naus e catorze caravelas. Nela, avistou as Antilhas e abordou a Martinica. Rumou depois para o norte e alcançou Porto Rico.
Para a terceira viagem, partiu em 1498, com seis naus, tendo chegado à ilha da Trinidad. Rumando ao sul, chegou a uma grande terra que pensou ser uma ilha, a que chamou de Terra de Gracia nel Golfo de Paria, localizada na foz do delta do rio Orinoco (Venezuela). Na quarta viagem, chegou à Ilha de Pinos em Honduras.
No final da vida, Colombo exigiu que a Coroa Espanhola lhe desse 10% de todos os proveitos obtidos nos territórios descobertos, tal como estipulado nas capitulações de Santa Fé, algo que não aconteceu. Após a sua morte, os herdeiros processaram a Coroa.
Colombo morreu em Valladolid em 20 de Maio de 1506, com cerca de 55 anos, com uma considerável riqueza proveniente do ouro que os seus homens haviam acumulado em Hispaniola.