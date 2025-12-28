Galeria

Pesquisa aponta que jovens estão mais tristes e cansados do que os adultos; entenda os motivos

Um estudo publicado na revista 'PLOS ONE' revelou que tem ocorrido uma mudanÃ§a significativa no padrÃ£o da felicidade humana.

Por Flipar
Tim Mossholder/Unsplash

Antes, acreditava-se que as pessoas eram mais satisfeitas na juventude, passavam por uma fase difícil na meia-idade e voltavam a se sentir bem na velhice.

gpointstudio/freepik

Porém, os pesquisadores mostraram que essa lógica se inverteu.

Phan Minh Cuong An/Pixabay

A pesquisa, que analisou dados de dezenas de países entre 2020 e 2025, concluiu que a tristeza, ansiedade e mal-estar psíquico agora atingem o pico na juventude.

Omar Ramadan/Unsplash

De acordo com o estudo, os jovens são hoje o grupo mais vulnerável ao sofrimento emocional, apresentando níveis mais altos de desmotivação do que os adultos e idosos.

Mircea Iancu/Pixabay

Essa inversão é atribuída a múltiplos fatores da vida contemporânea, como o uso excessivo de redes sociais.

camilo jimenez/Unsplash

Também foram citados como causas a instabilidade econômica, a pressão por sucesso e boa aparência, a solidão e o desgaste psicológico da pandemia.

Elisa Ventur/Unsplash

O estudo também cita 'O Mal-estar na Civilização', de Freud, para explicar que o sofrimento moderno é intensificado pela 'tirania da exposição'.

Pexels/Tommy Huang

No livro, publicado em 1930, ele alerta que conviver em sociedade implica abrir mão do prazer individual em nome da convivência.

Freepik

Uma análise feita pela psicanalista Bianca Barki explica que o jovem hoje precisa exibir uma felicidade constante, como se sua existência dependesse da aprovação do outro.

Freepik/krakenimages.com

O olhar social, que antes se restringia a círculos próximos, tornou-se global e incessante, mediado por telas, curtidas e algoritmos.

Freepik/stockgiu

Ela também destaca que a liberdade prometida pela era digital transformou-se em uma falsa obrigação por performance.

Nathana Rebouças/Unsplash

No contexto clínico, foi observado um desconforto generalizado e uma sensação de exaustão prematura.

Imagem Freepik

Em vez de viverem as experiências, muitos jovens se veem presos à necessidade de editar e comparar suas vidas no ambiente digital.

Pexels/Artem Podrez

Tudo isso, segundo os pesquisadores, substitui o desejo espontâneo pela busca incessante por reconhecimento.

Vitaly Gariev/Unsplash

Os autores afirmam que, quando essa 'validação digital' não vem, surge uma sensação de vazio.

imagens Freepik

Por fim, a pesquisa demonstra que há um novo tipo condição mental, típica de uma sociedade que transformou a felicidade em dever moral.

Victoriano Izquierdo/Unsplash

O drama desse indivíduo moderno é, portanto, aparentar total plenitude, mesmo quando por dentro se encontra esgotado.

Sydney Sims/Unsplash

