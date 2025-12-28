Xamã diz que vivências pessoais inspiraram personagem em novela

“No início foi muito assustador. Você assistia à pessoa na TV e depois estava no mesmo lugar que ela, trocando uma ideia. No início, eu fiquei bem perdido. Como eu tenho que agir perto do cara de quem eu sou fã? Hoje em dia eu não ligo muito para isso. Já chego e falo: ‘Pô, cara, sou seu fã’”, declarou.