Entretenimento Pixar revela novo vilão de Toy Story 5 para 2026 Uma das franquias de maior sucesso da Pixar estará de volta aos cinemas de todo Brasil em 2026. Toy Story chega à sua quinta obra e trará uma novidade tecnológica. Afinal, o vilão deste novo filme será um famoso dispositivo eletrônico, o tablet, chamado de LilyPad. Por Flipar

Reprodução/Pixar