Galeria Praia indoor, céu digital e luxo sem fim: conheça o edifício mais largo da planeta Erguido em Chengdu, na China, o New Century Global Center é o edifício mais largo do mundo, com 1,76 milhão de metros quadrados. Mais que uma construção, é um símbolo da ambição humana e da engenharia moderna, abrigando uma cidade inteira sob um teto. Por Flipar

reprodução /tripadviser