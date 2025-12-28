Galeria A Itália no interior paulista: conheça Pedrinhas, a ‘Roma Brasileira’ Pedrinhas Paulista é um tesouro cultural no interior de São Paulo, fundada por imigrantes italianos. Com charme europeu e alma acolhedora, preserva tradições que atravessam gerações. Conheça os encantos dessa cidade única, onde o passado europeu pulsa em cada detalhe. Por Flipar

reprodução/ prefeitura de pedrinhas paulista