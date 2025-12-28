Celebridades e TV

Famosos que morreram dormindo; o que aconteceu com eles

VÃ¡rias celebridades ao longo dos anos faleceram enquanto dormiam ou durante o sono, fato que sempre desperta curiosidade e emoÃ§Ã£o no pÃºblico.

Isso pode ocorrer por causas naturais, como parada cardíaca, falência respiratória ou apneia do sono. Veja alguns nomes de pessoas famosas que morreram nessas condições:

Jack Betts – ator norte-americano, nascido em 26 abril 1929, morreu em 19 junho 2025 em Los Osos, Califórnia, enquanto dormia em sua casa aos 96 anos.

Jack Betts destacou-se em faroestes italianos nos anos 1960 sob o nome artístico Hunt Powers e teve participações marcantes em Spider-Man (2002) e One Life to Live. Sua versatilidade entre teatro, TV e cinema o tornou um nome respeitado em Hollywood por mais de seis décadas.

Robert Redford – ator e cineasta, nascido em 18 agosto 1936, morreu em 16 setembro 2025 em Sundance, Utah, durante o sono, aos 89 anos, em sua residência.

Robert Redford brilhou nos clássicos Butch Cassidy and the Sundance Kid e The Sting, que o consagraram como galã e astro do cinema americano. Ganhou o Oscar de direção por Gente como a Gente e fundou o Festival de Sundance, pilar do cinema independente mundial.

Bela Lugosi – ator húngaro, nascido em 20 outubro 1882, morreu em 16 agosto 1956 em Los Angeles, vítima de ataque cardíaco enquanto dormia.

Bela Lugosi tornou-se um ícone do terror ao interpretar o conde Drácula em 1931, papel que definiu sua carreira. Seu estilo teatral e olhar hipnótico marcaram o gênero e influenciaram gerações de atores e diretores.

John Candy – ator e comediante canadense, nascido em 31 outubro 1950, morreu em 4 março 1994 no México, dormindo após um dia de filmagens; sofria de apneia do sono e problemas cardíacos.

John Candy conquistou o público com seu humor carismático em comédias como Uncle Buck e Planes, Trains and Automobiles. Foi um dos grandes nomes da comédia dos anos 1980 e 1990, lembrado por papéis ternos e cativantes.

Carrie Fisher – atriz e escritora, nascida em 21 outubro 1956, morreu em 27 dezembro 2016 em Los Angeles; a apneia do sono foi um dos fatores que causaram sua morte durante o sono.

Carrie Fisher eternizou-se como a Princesa Leia da saga Star Wars, tornando-se símbolo de força e irreverência feminina. Também foi autora talentosa e roteirista, destacando-se pelo livro autobiográfico Postcards from the Edge.

Jerry Garcia – músico norte-americano, nascido em 1 agosto 1942, morreu em 9 agosto 1995 em Forest Knolls, Califórnia, após ataque cardíaco enquanto dormia em uma clínica de reabilitação.

Jerry Garcia liderou o Grateful Dead, banda símbolo da contracultura dos anos 1960 e do rock psicodélico. Na foto, uma estátua dele, bem esquisita, que fica no Laurelwood Park, em Portland, no estado do Oregon, Estados Unidos. Uma escultura em tamanho real de bronze, com o músico sentado e expressão caricatural.

Antonin Scalia – juiz da Suprema Corte dos EUA, nascido em 11 março 1936, morreu em 13 fevereiro 2016 no Texas, enquanto dormia; sofria de apneia e problemas cardíacos.

Antonin Scalia teve o ponto alto ao integrar a Suprema Corte dos EUA por três décadas, indicado em 1986 por Ronald Reagan. Reconhecido por seu estilo conservador e argumentação rigorosa, tornou-se uma das figuras mais influentes do Judiciário americano.

A apneia do sono é um distúrbio em que a respiração para e recomeça várias vezes durante o sono, reduzindo o oxigênio no sangue. Isso sobrecarrega o coração e aumenta o risco de pressão alta, infarto e AVC.

Os sintomas mais comuns são ronco forte, pausas respiratórias, sonolência diurna e dor de cabeça ao acordar. É perigosa por ser silenciosa — muitas pessoas não percebem que sofrem com o problema.

O tratamento inclui perda de peso, uso de aparelhos orais, cirurgia ou o CPAP, que mantém as vias respiratórias abertas. O diagnóstico médico é essencial para evitar complicações e melhorar o sono.

