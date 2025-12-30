Stana Katic, de “Castle”, retorna à TV depois de tempo afastada

Criada por Will Pascoe, 'Entangled' reúne novamente o roteirista e a atriz, após a parceria em 'Absentia', série exibida entre 2017 e 2020. Na produção, a atriz vive Emily Byrne, uma agente do FBI que desaparece durante uma investigação e que reaparece seis anos depois sem memória, apenas para descobrir que o marido se casou novamente e que o filho a considera morta.
A série, inclusive, estreou em novembro de 2025 na Netflix e alcançou o TOP 4 da plataforma em diversos países. A seguir, conheça mais sobre a atriz que fala cinco idiomas: inglês, francês, italiano, sérvio e esloveno.
Stana Katic nasceu em 26 de abril de 1978, em Hamilton, na província de Ontário, no Canadá. Filha de pais sérvios originários da região da Dalmácia, na Croácia, recebeu o nome em homenagem à avó, tradicionalmente associado à proteção contra o mau-olhado. Criada em um ambiente familiar ligado às suas origens, aprendeu sérvio em casa e manteve uma forte conexão com suas raízes culturais.
Ainda criança, se mudou com a família para Aurora, em Illinois, nos Estados Unidos, onde os pais abriram uma loja de móveis e onde passou a infância brincando com os irmãos no depósito do estabelecimento. Concluiu o ensino médio na West Aurora High School em 1996 e, no ano seguinte, ingressou na Universidade de Toronto, onde cursou Relações Internacionais, Economia e Direito.
Posteriormente, retornou aos Estados Unidos para estudar teatro na Goodman School of Drama, em Chicago, com formação em improvisação e Shakespeare, além de ter estudado balé clássico na escola Kenneth Von Heidecke e dança do ventre na Canadian Royal Dance Academy.
Stana Katic iniciou a carreira em 1999, no curta canadense 'Acid Freak', e estreou no cinema em 2003, com 'Shut-Eye'.
A partir de 2004, passou a atuar regularmente na televisão, com participações em séries como 'The Handler', 'Alias: Codinome Perigo', 'The Shield – Acima da Lei', 'JAG – Ases Invencíveis', 'Plantão Médico', '24 Horas' e “The Shield – Acima da Lei'.
No cinema, participou de produções como 'Banquete do Amor', 'Stiletto', '007: Quantum of Solace', 'The Spirit – O Filme' e 'O Guardião 3 – A Maldição do Cálice de Judas'.
Em 2009, Stana Katic foi escolhida entre mais de 100 candidatas para interpretar a detetive Kate Beckett em 'Castle', série da ABC exibida entre 2009 e 2016, papel que se tornou o mais marcante de sua carreira e lhe garantiu fama internacional. A trama acompanha o escritor Richard Castle, vivido por Nathan Fillion, que passa a atuar como consultor da polícia de Nova York e se torna parceiro de Beckett.
A forte química entre os protagonistas era o principal pilar da série e, por isso, quando a ABC anunciou em 2016 a saída de Stana ao mesmo tempo em que cogitava uma nona temporada, a reação do público foi negativa, o que levou ao cancelamento definitivo da produção, com um final feito às pressas.
Segundo o 'Deadline', enquanto Fillion negociava a renovação, Stana não foi procurada para renovar o seu. A ABC justificou a decisão com cortes de custos, e, na época, atriz figurava em listas das atrizes mais bem pagas da televisão. Na mesma ocasião, as atrizes Penny Johnson Jerald e Tamala Jones, que também interpretavam personagens importantes da série, deixaram o elenco.
Na época da saída de Katic, circularam ainda relatos na mídia sobre supostas tensões entre ela e Nathan Fillion nos bastidores. Algumas publicações citaram fontes anônimas que afirmavam que os dois evitavam contato fora das gravações e que teriam recorrido a uma espécie de “terapia de casal” para lidar com a relação profissional. Essas informações, no entanto, nunca foram confirmadas oficialmente.
Em entrevistas posteriores, Stana afirmou que a decisão da emissora não lhe foi claramente explicada e descreveu o encerramento como “difícil” e inesperado, e reforçou que se tratou de uma escolha da produção, e não de uma decisão pessoal sua.
Após o fim de 'Castle', Stana Katic protagonizou 'Absentia' por três temporadas e, após o encerramento da série, em outubro de 2021, anunciou um hiato na carreira e nas redes sociais.
Longe dos holofotes, Katic reapareceu nas suas redes em junho de 2022 para anunciar que havia se tornado mãe com o marido, Kris Brkljac, com quem se casou em 2015. A atriz fez o anúncio ao parabenizar o parceiro no Dia dos Pais.
Durante esse período, também trabalhou como dubladora, emprestando a voz à Mulher-Maravilha em diversos filmes de animação da DC.
Em 2024, ensaiou o retorno à atuação com uma participação especial na série canadense 'Murder in a Small Town'.
Além da carreira como atriz, Stana Katic fundou, em 2008, a produtora Sine Timore Productions. Em 2010, lançou, ao lado de Seamus Dever, o 'Alternative Travel Project', uma iniciativa voltada à promoção de meios de transporte mais sustentáveis.