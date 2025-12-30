Filmes e Séries Stana Katic, de “Castle”, retorna à TV depois de tempo afastada Conhecida do grande público por 'Castle', Stana Katic retorna à televisão, após um tempo afastada, como protagonista e produtora da série 'Entangled', uma produção inspirada em uma história real. Na trama, ela interpreta Abby, uma agente da CIA que vive disfarçada ao lado do marido, Jim, em um dos países mais perigosos do mundo, enquanto tenta equilibrar o trabalho com a vida familiar. Por Flipar

Wikimedia Commons / Eric Garcetti