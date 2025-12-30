Galeria Kingston: berço do reggae, capital da Jamaica é centro cultural vibrante No dia 24 de novembro de 2025, o mundo da música despediu-se de Jimmy Cliff, icone do reggae. O cantor, compositor e multi-instrumentista morreu em Kingston, cidade que é o berço desse gênero musical. A seguir, o Flipar destaca curiosidades sobre a capital da Jamaica. Por Flipar

Divulgação Site Oficial