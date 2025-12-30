Entretenimento

Niver com fogos! Veja famosos que fazem aniversário no réveillon

As pessoas, em geral, têm altas expectativas pela virada do ano, mas esses artistas têm motivo de sobra pra comemorar. É que eles nasceram quase na virada! Veja famosos que sopram velinhas em 31 de dezembro ou 1º de janeiro.

Por Flipar
Reprodução/TV Globo

Donna Summer (Cantora)-LaDonna Adrian Gaines nasceu em 31/12/1948, em Massachusetts. A cantora americana é conhecida como a 'Rainha da Disco' e seu trabalho marcante inclui sucessos como 'I Feel Love' e 'Last Dance'.

Divulgação

Tom Hamilton (Músico)-Thomas William Hamilton nasceu em 31/12/5191, no Colorado (EUA). Hamilton é conhecido como o baixista da banda de rock Aerosmith, e seu trabalho inclui contribuições para álbuns como Toys in the Attic (1975) e Rocks (1976).

Instagram @tom_hamilton_bassist

Ben Kingsley (Ator)- Krishna Pandit Bhanji nasceu em 31/12/1943, em North Riding of Yorkshire. O britânico ficou conhecido por sua atuação de, Mahatma Gandhi no filme, Gandhi (1982), pelo qual recebeu o Oscar de Melhor Ator.

Flickr/Gage Skidmore

Tim Matheson (Ator)-Timothy Lewis Matthieson nasceu em 31/12/1947, na Califórnia. O ator se destacou na sua atuação em Clube dos Cafajestes (1978) e na série de TV The West Wing (1999-2000).

reprodução / Às Vezes Eles Voltam

Psy (Cantor)- Park Jae-sang nasceu em 31/12/1977 em Seul na Coreia do Sul. Psy ganhou destaque internacional com seu single 'Gangnam Style' em 2012, que se tornou um fenômeno viral e é um dos vídeos mais assistidos no YouTube.

Youtube/ officialpsy

Anthony Hopkins (Ator)- Philip Anthony Hopkins nasceu em 31/12/1937, em Port Talbot, País de Gales. Seu papel mais marcante foi Hannibal Lecter no filme O Silêncio dos Inocentes (1991), pelo qual recebeu o Oscar de Melhor Ator.

Reprodução Instagram

Pedro Cardoso (Ator)- Pedro Cardoso Bulcão nasceu em 31/12/1962, no Rio de Janeiro. O ator e humorista tem como papel mais relevante Agostinho Carrara, na série A Grande Família.

reprodução sbt

Luciano Szafir (Ator)-Luciano Lebelson Szafir nasceu em 31/12/1968, na cidade do Rio de Janeiro. O ator e empresário ficou conhecido por sua atuação em O clone (2001). É pai de Sasha Meneghel.

Reprodução do Instagram @szafrroficial

Tony Kanaan (Piloto)-Antoine Rizkallah Kanaan Filho nasceu em 31/12/1974, em Salvador, na Bahia. Ele foi campeão das 500 Milhas de Indianápolis em 2013, o primeiro brasileiro a vencer a corrida desde 1994.

Reprodução do Instagram do @tkanaan

Nicholas Sparks (Escritor)-Nicholas Charles Sparks nasceu em 31/12/1965, em Nebraska. O escritor americano é conhecido por suas obras românticas, como 'O Diário de uma Paixão' e 'Querido John'.

Instagram @nicholassparks

Karol Conká (Cantora)-Carolina de Oliveira Conceição nasceu em 01/01/1986, em Curitiba, no Paraná. A cantora e apresentadora ganhou destaque na música pelo álbum Ambulante(2018). Conká também participou do reality show Big Brother Brasil(2021).

Reprodução instagram @karolconka

Eduardo Dussek (Cantor)-Eduardo Garbor Dusek nasceu em 01/01/1954, no Rio de Janeiro. Teve grandes sucessos musicais em sua carreira, como 'Nostradamus', lançada em 1985. Além da carreira musical, ele também atuou no teatro e na Tv.

Instagram @dussek

Rosanne Mulholland (Atriz)-Rosanne Santos Mulholland nasceu em 31/12/1980, em Brasília. A atriz ficou conhecida ao interpretar a professora Helena, na versão brasileira da novela infantil Carrossel (2012-2013).

Instagram @romulholland

Frank Langella (Ator)-O americano Frank Angelo Langella nasceu em 01/01/1938, em Nova Jersey. Um trabalho relevante em sua carreira foi Richard Nixon na peça Frost/Nixon, papel que lhe rendeu um Tony Award e uma indicação ao Oscar na adaptação para o cinema.

Avon Theatre Flim Center - flickr

Morris Chestnut (Ator)- Morris Lamont Chestnut nasceu em 01/01/1969, na Califórnia. O ator norte-americano atuou em filmes, como Os Donos da Rua (1991), e séries, como Rosewood (2015).

Instagram @Foto do perfil de morrischestnutofficial

Colin Morgan (Ator)- O irlandês Colin Morgan nasceu em 01/01/1986, na Irlanda do Norte. É conhecido por seu papel como Merlin na série de TV Merlin(2008-2012).

Instagram @colin.morgan

Veja Mais