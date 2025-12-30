Niver com fogos! Veja famosos que fazem aniversário no réveillon

Donna Summer (Cantora)-LaDonna Adrian Gaines nasceu em 31/12/1948, em Massachusetts. A cantora americana é conhecida como a 'Rainha da Disco' e seu trabalho marcante inclui sucessos como 'I Feel Love' e 'Last Dance'.
Tom Hamilton (Músico)-Thomas William Hamilton nasceu em 31/12/5191, no Colorado (EUA). Hamilton é conhecido como o baixista da banda de rock Aerosmith, e seu trabalho inclui contribuições para álbuns como Toys in the Attic (1975) e Rocks (1976).
Ben Kingsley (Ator)- Krishna Pandit Bhanji nasceu em 31/12/1943, em North Riding of Yorkshire. O britânico ficou conhecido por sua atuação de, Mahatma Gandhi no filme, Gandhi (1982), pelo qual recebeu o Oscar de Melhor Ator.
Tim Matheson (Ator)-Timothy Lewis Matthieson nasceu em 31/12/1947, na Califórnia. O ator se destacou na sua atuação em Clube dos Cafajestes (1978) e na série de TV The West Wing (1999-2000).
Psy (Cantor)- Park Jae-sang nasceu em 31/12/1977 em Seul na Coreia do Sul. Psy ganhou destaque internacional com seu single 'Gangnam Style' em 2012, que se tornou um fenômeno viral e é um dos vídeos mais assistidos no YouTube.
Anthony Hopkins (Ator)- Philip Anthony Hopkins nasceu em 31/12/1937, em Port Talbot, País de Gales. Seu papel mais marcante foi Hannibal Lecter no filme O Silêncio dos Inocentes (1991), pelo qual recebeu o Oscar de Melhor Ator.
Pedro Cardoso (Ator)- Pedro Cardoso Bulcão nasceu em 31/12/1962, no Rio de Janeiro. O ator e humorista tem como papel mais relevante Agostinho Carrara, na série A Grande Família.
Luciano Szafir (Ator)-Luciano Lebelson Szafir nasceu em 31/12/1968, na cidade do Rio de Janeiro. O ator e empresário ficou conhecido por sua atuação em O clone (2001). É pai de Sasha Meneghel.
Tony Kanaan (Piloto)-Antoine Rizkallah Kanaan Filho nasceu em 31/12/1974, em Salvador, na Bahia. Ele foi campeão das 500 Milhas de Indianápolis em 2013, o primeiro brasileiro a vencer a corrida desde 1994.
Nicholas Sparks (Escritor)-Nicholas Charles Sparks nasceu em 31/12/1965, em Nebraska. O escritor americano é conhecido por suas obras românticas, como 'O Diário de uma Paixão' e 'Querido John'.
Karol Conká (Cantora)-Carolina de Oliveira Conceição nasceu em 01/01/1986, em Curitiba, no Paraná. A cantora e apresentadora ganhou destaque na música pelo álbum Ambulante(2018). Conká também participou do reality show Big Brother Brasil(2021).
Eduardo Dussek (Cantor)-Eduardo Garbor Dusek nasceu em 01/01/1954, no Rio de Janeiro. Teve grandes sucessos musicais em sua carreira, como 'Nostradamus', lançada em 1985. Além da carreira musical, ele também atuou no teatro e na Tv.
Rosanne Mulholland (Atriz)-Rosanne Santos Mulholland nasceu em 31/12/1980, em Brasília. A atriz ficou conhecida ao interpretar a professora Helena, na versão brasileira da novela infantil Carrossel (2012-2013).
Frank Langella (Ator)-O americano Frank Angelo Langella nasceu em 01/01/1938, em Nova Jersey. Um trabalho relevante em sua carreira foi Richard Nixon na peça Frost/Nixon, papel que lhe rendeu um Tony Award e uma indicação ao Oscar na adaptação para o cinema.
Morris Chestnut (Ator)- Morris Lamont Chestnut nasceu em 01/01/1969, na Califórnia. O ator norte-americano atuou em filmes, como Os Donos da Rua (1991), e séries, como Rosewood (2015).
Colin Morgan (Ator)- O irlandês Colin Morgan nasceu em 01/01/1986, na Irlanda do Norte. É conhecido por seu papel como Merlin na série de TV Merlin(2008-2012).