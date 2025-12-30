Famosos que fazem aniversário no Natal; presente em dose dupla

Primeiro, vamos ver famosos que nasceram no dia 24 e apagam as velinhas junto com a ceia.
Ricky Martin (cantor)- Nascido em 24/12/1971, o porto-riquenho despontou na carreira como membro dos Menudos, na década de 80. Seu single 'Livin' la Vida Loca' alcançou o topo das paradas no final dos anos 90. Ele conquistou diversos prêmios, como Grammys e Billboards.
Nicholas Meyer (escritor)- Americano, nasceu em 24/12/1945. É cineasta e escritor, conhecido por dirigir filmes como 'Jornada nas Estrelas II: A ira de Khan' (1982), ' Jornada nas estrelas VI: A terra desconhecida'(1991)e Atração Fatal(1987).
Olivia Byington (cantora)- Nascida no Rio de Janeiro, em 24/12/1958, a cantora e violonista lançou diversos álbuns. Entre eles, o premiado 'Olivia Byington e João Carlos Assis Brasil'(1989). Ela é irmã da atriz Bianca Byington e mãe do humorista Gregório Duvivier. Tem vasta carreira em TV e teatro .Também é escritora, com livros publicados pela Companhia das Letras.
Ana Brenda Contreras (atriz)- A americana nasceu em 24/12/1986 e atua em novelas no México, algumas muito conhecidas no Brasil, como 'Sortilégio'(2009), 'Coração Indomável'(2013), 'Por Amar sem Lei'(2019), sendo também ativista social e embaixadora de causas humanitárias.
Ana Maria Machado (escritora)- Carioca, nasceu em 24/12/1941, e ficou famosa por suas obras da literatura infanto-juvenil. Destacam-se 'Menina Bonita do Laço de Fita'(1986) e 'História Meio ao Contrário' (1989), entre outras. Ganhou o importante prêmio Hans Christian Andersen e, em 2003, tornou-se membro da Academia Brasileira de Letras.
Stephenie Meyer (escritora)- Nascida nos Estados Unidos em 24/12/1973, é autora da saga de livros que alcançou fama mundial 'Crepúsculo'(2005-2008). Devido ao sucesso, o livro se tornou uma franquia de filmes de Hollywood, estrelados por Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner.
E agora, os aniversariantes do feriado de 25 de Dezembro.
Nathália Guimarães(Modelo)- A mineira nasceu em 25/12/1985 e tornou-se modelo ainda adolescente, aos 15 anos. Despontou em 2007 quando foi Miss Brasil e ficou em segundo lugar no Miss Universo. Hoje atua como apresentadora e é casada com o cantor Leandro, do trio KLB.
Sissy Spacek (Atriz)- Nascida em 25/12/1949 no Texas, Estados Unidos, a atriz é mundialmente conhecida por seu papel em 'Carrie, a Estranha' (1976), que lhe rendeu um Oscar. E fez diversos outros trabalhos. Entre eles, 'O Destino Mudou Sua Vida'(1980) e 'O Chamado 2', em que aparece como mãe de Samara.
Annie Lennox (Cantora)- A cantora nasceu em 25/12/1954 na EscÃ³cia. Foi membro do Duo Eurythmics e produziu hits como 'Sweet Dreams (Are Made of This)', em 1983. Na sua carreira solo continuou fazendo sucesso, sendo premiada com Grammy e um Oscar.
Simone (Cantora)- A Baiana nasceu em 25/12/1949 e um dos seus álbuns de maior sucesso foi 'O Canto da Cigarra' (1974). Ela alcançou sucesso internacional com a música 'Começar de Novo'. E nesta época toca em vários locais, pois gravou música de Natal.
Claudio Manoel (Humorista)- O humorista nasceu em 25/12/1956, em Belo Horizonte (MG). Foi um dos roteiristas e fundadores do grupo 'Casseta & Planeta'(1992-2010) e fez muito sucesso com seus personagens: Seu Creysson e Carlos Maçaranduba, entre outros.
Dido (Cantora)- Nascida no Reino Unido em 25/12/1971, a cantora alavancou a carreira com os sucessos 'Thank You'(1999), sua parceria polêmica com o rapper Eminem, 'Stan'(2000) e 'White Flag'(2003), explodindo em todas as paradas mundiais.
Xande de Pilares (Cantor)- O carioca nasceu em 25/12/1969, começou a carreira cantando em bares, e logo despontou como vocalista do grupo Revelação, que fez sucesso com o álbum 'Ao Vivo no Olimpo'(2003), já em carreira solo se firmou como grande nome do samba nacional e acaba de lançar o projeto, 'Xande canta Caetano '(2023).
Hanna Schygulla (Atriz) - A premiada atriz tem nacionalidade alemã, mas nasceu em meio à ocupação nazista na Polônia, em 1943. Sua carreira começou em 1968 ao se casar com o cineasta alemão Rainer Werner Fassbinder. Nos anos 1990, também passou a escrever poesia.
Princesa Alexandra de Kent (membro da Família Real Britânica) - Nascida em 1936, é pouco conhecida no Brasil, mas tornou-se marcante para quem acompanha a Realeza do Reino Unido porque foi a primeira princesa britânica a frequentar uma escola regular: a Heathfield. Seu pai foi o príncipe Jorge, Duque de Kent, o quarto filho do rei Jorge V do Reino Unido e da rainha Maria de Teck.
Feliz Natal para todos!