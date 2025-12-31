Economia Casquinha do McDonald’s deixa de ser sorvete para fins tributários Uma decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais mudou a forma como a Receita enxerga sobremesas do McDonald’s no Brasil. A 1ª Turma da 1ª Câmara da 3ª Seção do Carf concluiu que a casquinha, o sundae e o milkshake não se enquadram como sorvetes para fins tributários. Por Flipar

Divulgação