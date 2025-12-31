Filmes e Séries

Vanessa Hudgens anuncia nascimento do segundo filho

Vanessa Hudgens anunciou em 29 de novembro de 2025 o nascimento de seu segundo filho com Cole Tucker em suas redes sociais, sem revelar o nome ou se é menino ou menina. Em uma foto ao lado do marido, a atriz descreveu o parto como uma experiência intensa e transformadora, e ressaltou a força do corpo feminino durante o nascimento.

Reprodução Instagram /@vanessahudgens

Vanessa também contou que teve uma veia do olho rompida, algo comum em situações de esforço extremo. A psiquiatra Dra. Luana Carvalho explicou à Caras Brasil que relatos assim ajudam a desconstruir a ideia de uma maternidade perfeita e acolhem mulheres que enfrentam o pós-parto com cansaço físico e emocional.

Reprodução Instagram /@vanessahudgens

Segundo a especialista, o puerpério envolve alterações hormonais, privação de sono e grande desgaste físico, o que torna natural a sensação de vulnerabilidade. Assim, falar sobre esses aspectos contribui para reduzir culpa e pressão, e evita a romantização da maternidade.

Reprodução Instagram /@vanessahudgens

Conhecida por manter sua vida familiar discreta, Vanessa também manteve a primeira gestação em sigilo e surpreendeu o público ao aparecer grávida no tapete vermelho do Oscar 2024, poucos meses antes do parto. O bebê, que é um menino, teve o nome mantido em sigilo.

Reprodução Youtube

Vanessa é casada com o ex-jogador de beisebol Cole Tucker, com quem se relaciona desde 2020 e oficializou a união em 2023, em uma cerimônia reservada no México. Os dois se conheceram em um grupo de meditação no Zoom, e Vanessa revelou que tomou a iniciativa ao enviar uma mensagem para ele.

Reprodução Instagram /@vanessahudgens

Vanessa Anne Hudgens nasceu em 14 de dezembro de 1988, em Salinas, Califórnia. Filha de Gregory e Gina Hudgens, tem uma irmã mais nova, Stella. Sua ascendência é diversa: nativa americana e irlandesa pelo pai, e filipina, chinesa e espanhola pela mãe.

Reprodução Instagram /@vanessahudgens

Aos oito anos, Vanessa iniciou a carreira no teatro musical, participando de produções como 'O Mágico de Oz', 'Cinderela', 'O Grinch', 'O Rei e Eu', 'Evita', 'Damn Yankees', 'O Homem da Música', 'O Corcunda de Notre Dame', 'A Pequena Sereia' e 'Caroussel', entre outras.

Reprodução Youtube

Em 2002, estreou na TV no quarto episódio da 1ª temporada de 'Apesar de Tudo', como Tiffany. Participou ainda de 'Robbery Homicide Division', 'The Brothers Garcia', 'Quintuplets' e 'Drake e Josh'. No cinema, atuou inicialmente em 'Aos Treze', interpretando Noel, e depois ganhou maior destaque em 'Thunderbirds', como Tintin.

Divulgação

O grande ponto de virada em sua carreira aconteceu no final de 2005, quando foi escolhida entre mais de 600 candidatas para viver Gabriella Montez em 'High School Musical'. Desde o início das audições, Vanessa e Zac Efron, que interpretou Troy Bolton, destacaram-se pela química perante o diretor Kenny Ortega.

Reprodução Youtube

Lançado em 2006, 'High School Musical' tornou-se um fenômeno global, quebrou recordes no Disney Channel e lançou Vanessa ao estrelato. A trama acompanha Troy Bolton e Gabriella Montez, que descobrem seu talento musical e enfrentam desafios para conciliar a música com as expectativas escolares.

Divulgação

O sucesso do filme também se refletiu nas paradas musicais: o dueto 'Breaking Free' subiu da 86ª para a 4ª posição no 'Billboard Hot 100' em apenas uma semana, estabelecendo o maior avanço da tabela em quase cinco décadas. O filme ainda emplacou seis músicas no ranking em duas semanas, superando o recorde dos Beatles.

Divulgação

Vanessa lançou seu primeiro álbum solo, 'V', em 2006. O disco vendeu 34 mil cópias na primeira semana nos Estados Unidos e alcançou a 24ª posição na 'Billboard 200', sendo classificado em 7º lugar na lista dos 'Álbuns do Ano'. Destacam-se os singles 'Baby Come Back to Me' e 'Say Ok', cujo clipe com Zac Efron foi o mais assistido do YouTube por cerca de dois anos.

Reprodução Youtube

Em setembro de 2007, fotos pessoais de Vanessa foram divulgadas, causando grande repercussão e dúvidas sobre sua continuidade como Gabriella. Ela se desculpou publicamente e retomou sua carreira.

Reprodução Instagram /@vanessahudgens

No mês seguinte, 'High School Musical 2' foi lançado, quebrando recordes globais com mais de 3 milhões de álbuns vendidos nos Estados Unidos e 7,5 milhões mundialmente, além de uma audiência histórica de 17,2 milhões na primeira exibição.

Divulgação

Após a estreia, ainda em 2007, Vanessa e Zac confirmaram o namoro iniciado em 2005. O relacionamento de ‘Zanessa’, como eram chamados pelos fãs,terminou em 13 de dezembro de 2010, um dia antes do aniversário da atriz.

Reprodução

Em 2008, Vanessa lançou seu segundo álbum, 'Identified', com o single 'Sneakernight', que estreou na 23ª posição da 'Billboard'.

Divulgação

Em outubro do mesmo ano, 'High School Musical 3 - Ano da Formatura', o último filme da trilogia, estreou nos cinemas.

Divulgação

Após o período Disney, Vanessa buscou papéis mais variados e maduros, e atuou em filmes como 'Bandslam', 'Em Busca de um Lar', 'A Fera', 'A Viagem 2: A Ilha Misteriosa', 'The Frozen Ground', 'Spring Breakers', 'Powerless', 'Dog Days', 'Uma Nova Chance', 'Polar' e 'Bad Boys - Para Sempre'.

Divulgação

Destacou-se em 'Grease: Live!', especial ao vivo da FOX exibido em 2016 como Rizzo. Sua performance foi amplamente elogiada, especialmente porque a atriz havia perdido o pai um dia antes da apresentação.

Reprodução Youtube

A partir de 2018, Vanessa estrelou diversas produções da Netflix, incluindo o filme 'A Princesa e a Plebeia', papéis que reprisou nas continuações 'A Princesa e a Plebeia: Nova Aventura e 'A Princesa e a Plebeia: As Vilãs Também Amam'.

Divulgação

Em 2021, interpretou Karessa Johnson no musical indicado ao Oscar 'Tick, Tick… Boom!', dirigido por Lin-Manuel Miranda.

Divulgação

Vanessa também explorou outras áreas artísticas. Entre 2017 e 2018, foi jurada do reality 'So You Think You Can Dance'. Em 2024, participou da décima primeira temporada de 'The Masked Singer' como 'Goldfish', conquistando a vitória. Atuou como apresentadora de eventos como o 'Billboard Music Awards', o pré-show do 'Oscar' e o 'Met Gala'.

Reprodução Youtube

Como empresária, Vanessa lançou em 2021 a 'Cali Water', marca de água orgânica de cactos, em parceria com Oliver Trevena. Em 2022, co-fundou a marca de bebidas alcoólicas 'Thomas Ashbourne' com Sarah Jessica Parker, Ashley Benson, Rosario Dawson, John Cena e Playboi Carti, assinando o drink 'Margalicous Margarita' junto com Benson e Dawson.

Reprodução Instagram /@vanessahudgens

