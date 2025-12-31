Vanessa Hudgens anuncia nascimento do segundo filho

Vanessa também contou que teve uma veia do olho rompida, algo comum em situações de esforço extremo. A psiquiatra Dra. Luana Carvalho explicou à Caras Brasil que relatos assim ajudam a desconstruir a ideia de uma maternidade perfeita e acolhem mulheres que enfrentam o pós-parto com cansaço físico e emocional.
Segundo a especialista, o puerpério envolve alterações hormonais, privação de sono e grande desgaste físico, o que torna natural a sensação de vulnerabilidade. Assim, falar sobre esses aspectos contribui para reduzir culpa e pressão, e evita a romantização da maternidade.
Conhecida por manter sua vida familiar discreta, Vanessa também manteve a primeira gestação em sigilo e surpreendeu o público ao aparecer grávida no tapete vermelho do Oscar 2024, poucos meses antes do parto. O bebê, que é um menino, teve o nome mantido em sigilo.
Vanessa é casada com o ex-jogador de beisebol Cole Tucker, com quem se relaciona desde 2020 e oficializou a união em 2023, em uma cerimônia reservada no México. Os dois se conheceram em um grupo de meditação no Zoom, e Vanessa revelou que tomou a iniciativa ao enviar uma mensagem para ele.
Vanessa Anne Hudgens nasceu em 14 de dezembro de 1988, em Salinas, Califórnia. Filha de Gregory e Gina Hudgens, tem uma irmã mais nova, Stella. Sua ascendência é diversa: nativa americana e irlandesa pelo pai, e filipina, chinesa e espanhola pela mãe.
Aos oito anos, Vanessa iniciou a carreira no teatro musical, participando de produções como 'O Mágico de Oz', 'Cinderela', 'O Grinch', 'O Rei e Eu', 'Evita', 'Damn Yankees', 'O Homem da Música', 'O Corcunda de Notre Dame', 'A Pequena Sereia' e 'Caroussel', entre outras.
Em 2002, estreou na TV no quarto episódio da 1ª temporada de 'Apesar de Tudo', como Tiffany. Participou ainda de 'Robbery Homicide Division', 'The Brothers Garcia', 'Quintuplets' e 'Drake e Josh'. No cinema, atuou inicialmente em 'Aos Treze', interpretando Noel, e depois ganhou maior destaque em 'Thunderbirds', como Tintin.
O grande ponto de virada em sua carreira aconteceu no final de 2005, quando foi escolhida entre mais de 600 candidatas para viver Gabriella Montez em 'High School Musical'. Desde o início das audições, Vanessa e Zac Efron, que interpretou Troy Bolton, destacaram-se pela química perante o diretor Kenny Ortega.
Lançado em 2006, 'High School Musical' tornou-se um fenômeno global, quebrou recordes no Disney Channel e lançou Vanessa ao estrelato. A trama acompanha Troy Bolton e Gabriella Montez, que descobrem seu talento musical e enfrentam desafios para conciliar a música com as expectativas escolares.
O sucesso do filme também se refletiu nas paradas musicais: o dueto 'Breaking Free' subiu da 86ª para a 4ª posição no 'Billboard Hot 100' em apenas uma semana, estabelecendo o maior avanço da tabela em quase cinco décadas. O filme ainda emplacou seis músicas no ranking em duas semanas, superando o recorde dos Beatles.
Vanessa lançou seu primeiro álbum solo, 'V', em 2006. O disco vendeu 34 mil cópias na primeira semana nos Estados Unidos e alcançou a 24ª posição na 'Billboard 200', sendo classificado em 7º lugar na lista dos 'Álbuns do Ano'. Destacam-se os singles 'Baby Come Back to Me' e 'Say Ok', cujo clipe com Zac Efron foi o mais assistido do YouTube por cerca de dois anos.
Em setembro de 2007, fotos pessoais de Vanessa foram divulgadas, causando grande repercussão e dúvidas sobre sua continuidade como Gabriella. Ela se desculpou publicamente e retomou sua carreira.
No mês seguinte, 'High School Musical 2' foi lançado, quebrando recordes globais com mais de 3 milhões de álbuns vendidos nos Estados Unidos e 7,5 milhões mundialmente, além de uma audiência histórica de 17,2 milhões na primeira exibição.
Após a estreia, ainda em 2007, Vanessa e Zac confirmaram o namoro iniciado em 2005. O relacionamento de ‘Zanessa’, como eram chamados pelos fãs,terminou em 13 de dezembro de 2010, um dia antes do aniversário da atriz.
Em 2008, Vanessa lançou seu segundo álbum, 'Identified', com o single 'Sneakernight', que estreou na 23ª posição da 'Billboard'.
Em outubro do mesmo ano, 'High School Musical 3 - Ano da Formatura', o último filme da trilogia, estreou nos cinemas.
Após o período Disney, Vanessa buscou papéis mais variados e maduros, e atuou em filmes como 'Bandslam', 'Em Busca de um Lar', 'A Fera', 'A Viagem 2: A Ilha Misteriosa', 'The Frozen Ground', 'Spring Breakers', 'Powerless', 'Dog Days', 'Uma Nova Chance', 'Polar' e 'Bad Boys - Para Sempre'.
Destacou-se em 'Grease: Live!', especial ao vivo da FOX exibido em 2016 como Rizzo. Sua performance foi amplamente elogiada, especialmente porque a atriz havia perdido o pai um dia antes da apresentação.
A partir de 2018, Vanessa estrelou diversas produções da Netflix, incluindo o filme 'A Princesa e a Plebeia', papéis que reprisou nas continuações 'A Princesa e a Plebeia: Nova Aventura e 'A Princesa e a Plebeia: As Vilãs Também Amam'.
Em 2021, interpretou Karessa Johnson no musical indicado ao Oscar 'Tick, Tick… Boom!', dirigido por Lin-Manuel Miranda.
Vanessa também explorou outras áreas artísticas. Entre 2017 e 2018, foi jurada do reality 'So You Think You Can Dance'. Em 2024, participou da décima primeira temporada de 'The Masked Singer' como 'Goldfish', conquistando a vitória. Atuou como apresentadora de eventos como o 'Billboard Music Awards', o pré-show do 'Oscar' e o 'Met Gala'.
Como empresária, Vanessa lançou em 2021 a 'Cali Water', marca de água orgânica de cactos, em parceria com Oliver Trevena. Em 2022, co-fundou a marca de bebidas alcoólicas 'Thomas Ashbourne' com Sarah Jessica Parker, Ashley Benson, Rosario Dawson, John Cena e Playboi Carti, assinando o drink 'Margalicous Margarita' junto com Benson e Dawson.