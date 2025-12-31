Galeria

‘Ecossistema particular’: cratera gigante no Mato Grosso do Sul abriga centenas de espécies de animais e tem até lago

O município de Jardim, no Mato Grosso do Sul, abriga uma imensa cratera onde centenas de espécies de animais convivem em um verdadeiro 'ecossistema particular'.

Por Flipar
Michael Boehme/Wikimédia Commons

Descoberto em 1912 por trabalhadores rurais, o 'Buraco das Araras', como é conhecido, tem 100 metros de profundidade.

Flickr Flávio André Souza

O buraco se formou naturalmente ao longo do tempo devido ao desgaste natural das rochas, um processo chamado de 'dolina'.

Instagram @buracodasararas

As paredes da dolina são essenciais para a reprodução das aves, que usam as cavidades para fazer ninhos, além de ajudar no desgaste natural dos bicos.

Mauricio ximenez /Wikimédia Commons

No fundo do buraco, há um pequeno lago, alimentado por água da chuva e fontes subterrâneas.

Flickr Susy Suzuki

A riqueza da vida selvagem no local fez com que, em 2007, o governo federal o declarasse uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).

Divulgação

Isso significa que o Buraco das Araras é uma área protegida existente dentro de uma propriedade privada.

Instagram @buracodasararas

Dentro do buraco, existe uma grande variedade de animais silvestres. Um deles é a arara-vermelha, que conta com uma população de 120 indivíduos.

Flickr Rodolfo Azevedo

Além das araras, o Buraco das Araras abriga: Jacarés (incluindo um jacaré do papo amarelo); cobras (como uma sucuri de quase 7 metros); macacos; morcegos; roedores e diversos pássaros, como pica-paus, periquitos e andorinhas.

Instagram @buracodasararas

A cratera começou a se formar há mais de 10 milhões de anos, mas sua formação atual é bem mais recente: surgiu há cerca de 300 mil anos.

Instagram @buracodasararas

Desde que se tornou Reserva Particular do Patrimônio Natural, apenas três atividades são permitidas no local: pesquisa científica, ecoturismo e educação ambiental.

Instagram @buracodasararas

As visitas são controladas e realizadas com acompanhamento de guias treinados.

Divulgação

Há dois tipos de passeio: uma caminhada de 970 metros até um mirante para observação das araras e da paisagem; e uma trilha mais longa (com duração de 4 horas), com foco na fotografia.

Instagram @buracodasararas

Os preços variam de R$ 117 a R$ 385, e os recursos arrecadados são revertidos para a preservação da área. A entrada 'livre' na cratera é proibida.

- Instagram @buracodasararas

O que sobra dos lucros vai para Modesto Sampaio, que é o proprietário do Buraco das Araras desde os anos 1980 — antes, a área era usada para pecuária.

Flickr adilsonkarafa

Desde então, Modesto e sua família reflorestaram a região com mais de 100 mil mudas de árvores e dividem com o governo a responsabilidade de proteger a fauna e a flora do local.

Instagram @buracodasararas

Em troca, ele é isento do Imposto Territorial Rural (ITR) sobre a área protegida.

Divulgação

A fiscalização do 'Buraco das Araras' é feita anualmente por órgãos ambientais como o ICMBio, Ibama e secretarias estaduais.

Instagram @buracodasararas

Localizado no sudoeste de Mato Grosso do Sul, o município de Jardim —onde fica localizada a cratera — é conhecido por suas belezas naturais, como o Rio da Prata e a Lagoa Misteriosa.

Divulgação

Com uma populaÃ§Ã£o estimada em cerca de 24 mil habitantes, Jardim Ã© famoso por ser um dos destinos mais encantadores do estado.

Flickr Sergio Azevedo

