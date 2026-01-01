Galeria

Cantor famoso tem nome masculino ‘mais bonito do mundo’, segundo a ciência

A escolha do nome de um filho envolve significado, emoção e, muitas vezes, pesquisas prolongadas.

Por Flipar
BRUNA BRUNA/Pixabay

Estudos sugerem que certas sonoridades e estruturas fonéticas são mais agradáveis ao ouvido, mesmo que a percepção de beleza varie conforme a cultura e o contexto histórico.

Pexels/Heiner

Uma pesquisa da 'My 1st Years', liderada pelo linguista Bodo Winter, da Universidade de Birmingham, analisou nomes masculinos considerando harmonia sonora e impacto emocional.

Wikimedia Commons/Sid davo

O nome masculino Zayn (popularizado pelo cantor britânico Zayn Malik) foi considerado o mais bonito do mundo.

Reprodução/Instagram

JÃ¡ nos Estados Unidos, o nome Matthew foi classificado como o mais agradÃ¡vel.

Brett Sayles/Pexels

Os nomes Jesse, Charlie, Louie e William fecharam o top 5 dos mais bonitos do mundo, segundo o estudo da My 1st Years.

Ayo Ogunseinde/Unsplash

Além da sonoridade, fatores como cultura, sotaques e experiências pessoais influenciam a percepção do nome de uma pessoa.

Michael Schwarzenberger/Pixabay

Zayn Malik, cujo nome influenciou no resultado da pesquisa, nasceu em 12 de janeiro de 1993, em Bradford, no Reino Unido.

Reprodução

Ele Ã© cantor, compositor e ex-integrante da boy band britÃ¢nica One Direction, grupo que se tornou um fenÃŽmeno global no inÃ­cio dos anos 2010.

ReproduÃ§Ã£o/YouTube

Filho de Yaser Malik, de origem paquistanesa, e Trisha Malik, britânica, Zayn cresceu em uma família muçulmana ao lado de três irmãs: Doniya, Waliyha e Safaa.

Reprodução/X @zaynmalik

Zayn ganhou notoriedade em 2010 ao participar do programa 'The X Factor UK'.

Flickr - Fiona McKinlay

Ele foi eliminado como artista solo durante a competição, mas acabou se reunido com outros quatro candidatos – Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson – e formando o One Direction.

Reprodução/@onedirection

Com o grupo, Zayn lançou quatro álbuns de estúdio: 'Up All Night', de 2011, 'Take Me Home', de 2012, 'Midnight Memories', de 2013, e 'Four', de 2014.

Reprodução/@onedirection

Em março de 2015, Zayn surpreendeu os fãs ao anunciar sua saída do grupo, citando o desejo de viver como um 'adolescente normal', longe dos holofotes.

Reprodução/Instagram

Pouco tempo depois, iniciou sua carreira solo, assumindo uma identidade musical mais voltada ao ReB e ao pop alternativo e se distanciando do som mais teen pop do One Direction.

Reprodução/Instagram @zaynmalik

Seu álbum de estreia, 'Mind of Mine', lançado em 2016, estreou em primeiro lugar na Billboard 200 e apresentou o sucesso 'Pillowtalk', que estreou no topo das paradas em vários países.

Divulgação

Zayn continuou sua carreira com os álbuns 'Icarus Falls', de 2018, e 'Nobody Is Listening', de 2021, mas esses trabalhos não tiveram o mesmo impacto comercial de seu álbum de estreia.

Divulgação

Zayn também se destacou por colaborações com artistas como Sia (em 'Dusk Till Dawn'), e Taylor Swift (em 'I Don’t Wanna Live Forever', trilha do filme 'Cinquenta Tons Mais Escuros', de 2017).

Reprodução

Em 2024, Zayn lançou o álbum 'Room Under the Stairs', marcando uma nova fase com influências de música country e soul.

Divulgação

Além da música, Zayn é conhecido por seu envolvimento com a moda e colaborações com marcas como Versace e Giuseppe Zanotti.

Reprodução/Instagram

Em 2020, o artista se tornou pai de Khai Malik, fruto de um relacionamento com a modelo Gigi Hadid — eles ficaram juntos de 2015 a 2021.

Montagem/Reprodução/Instagram

Veja Mais