Cantor famoso tem nome masculino ‘mais bonito do mundo’, segundo a ciência

Estudos sugerem que certas sonoridades e estruturas fonéticas são mais agradáveis ao ouvido, mesmo que a percepção de beleza varie conforme a cultura e o contexto histórico.
Uma pesquisa da 'My 1st Years', liderada pelo linguista Bodo Winter, da Universidade de Birmingham, analisou nomes masculinos considerando harmonia sonora e impacto emocional.
O nome masculino Zayn (popularizado pelo cantor britânico Zayn Malik) foi considerado o mais bonito do mundo.
JÃ¡ nos Estados Unidos, o nome Matthew foi classificado como o mais agradÃ¡vel.
Os nomes Jesse, Charlie, Louie e William fecharam o top 5 dos mais bonitos do mundo, segundo o estudo da My 1st Years.
Além da sonoridade, fatores como cultura, sotaques e experiências pessoais influenciam a percepção do nome de uma pessoa.
Zayn Malik, cujo nome influenciou no resultado da pesquisa, nasceu em 12 de janeiro de 1993, em Bradford, no Reino Unido.
Ele Ã© cantor, compositor e ex-integrante da boy band britÃ¢nica One Direction, grupo que se tornou um fenÃŽmeno global no inÃcio dos anos 2010.
Filho de Yaser Malik, de origem paquistanesa, e Trisha Malik, britânica, Zayn cresceu em uma família muçulmana ao lado de três irmãs: Doniya, Waliyha e Safaa.
Zayn ganhou notoriedade em 2010 ao participar do programa 'The X Factor UK'.
Ele foi eliminado como artista solo durante a competição, mas acabou se reunido com outros quatro candidatos – Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson – e formando o One Direction.
Com o grupo, Zayn lançou quatro álbuns de estúdio: 'Up All Night', de 2011, 'Take Me Home', de 2012, 'Midnight Memories', de 2013, e 'Four', de 2014.
Em março de 2015, Zayn surpreendeu os fãs ao anunciar sua saída do grupo, citando o desejo de viver como um 'adolescente normal', longe dos holofotes.
Pouco tempo depois, iniciou sua carreira solo, assumindo uma identidade musical mais voltada ao ReB e ao pop alternativo e se distanciando do som mais teen pop do One Direction.
Seu álbum de estreia, 'Mind of Mine', lançado em 2016, estreou em primeiro lugar na Billboard 200 e apresentou o sucesso 'Pillowtalk', que estreou no topo das paradas em vários países.
Zayn continuou sua carreira com os álbuns 'Icarus Falls', de 2018, e 'Nobody Is Listening', de 2021, mas esses trabalhos não tiveram o mesmo impacto comercial de seu álbum de estreia.
Zayn também se destacou por colaborações com artistas como Sia (em 'Dusk Till Dawn'), e Taylor Swift (em 'I Don’t Wanna Live Forever', trilha do filme 'Cinquenta Tons Mais Escuros', de 2017).
Em 2024, Zayn lançou o álbum 'Room Under the Stairs', marcando uma nova fase com influências de música country e soul.
Além da música, Zayn é conhecido por seu envolvimento com a moda e colaborações com marcas como Versace e Giuseppe Zanotti.
Em 2020, o artista se tornou pai de Khai Malik, fruto de um relacionamento com a modelo Gigi Hadid — eles ficaram juntos de 2015 a 2021.