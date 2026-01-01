Galeria Vaticano limita uso do título de “corredentora” para Virgem Maria Em um novo decreto aprovado pelo Papa Leão XIV, o principal órgão doutrinário do Vaticano estabeleceu limites para a adoração à Virgem Maria. O foco é instruir os católicos a não se referirem a Nossa Senhora como a 'corredentora' do mundo. Por Flipar

DDP/Unsplash