Saiba quem é a primeira brasileira da lendária Gibson, maior marca de guitarras do mundo

Representar uma empresa fundada em 1894, que moldou o som de lendas como Slash e Jimmy Page, é um feito raríssimo para músicos brasileiros — e Larissa alcançou isso com talento, carisma e autenticidade.
Nascida em Minas Gerais, ela cresceu cercada pela musicalidade típica da região, mas foi a curiosidade e os jogos como Guitar Hero que despertaram sua paixão pela guitarra. Ainda criança, começou a explorar acordes e riffs, transformando brincadeira em dedicação. Essa base mineira, marcada pela simplicidade e pela força cultural, acompanha sua identidade artística.
Durante a pandemia, Larissa começou a postar vídeos caseiros nas redes sociais. O que parecia apenas diversão rapidamente viralizou: milhões de visualizações e seguidores surgiram em pouco tempo. Com mais de 5 milhões de fãs e 500 milhões de views acumulados, ela se tornou uma das guitarristas mais influentes da nova geração, mostrando que a internet pode ser palco para talentos genuínos.
Larissa relembra com emoção a primeira vez que tocou em uma Gibson: uma guitarra emprestada que marcou sua vida. “Foi paixão à primeira nota”, conta. Esse encontro inicial com o instrumento lendário plantou a semente de um sonho que, anos depois, se tornaria realidade com o contrato exclusivo.
O convite oficial da Gibson só se concretizou após uma jornada desafiadora. Larissa precisou conquistar o visto americano e embarcar em sua primeira viagem solo aos Estados Unidos. Em Miami, gravou nos estúdios da marca e assinou o contrato que mudaria sua carreira. Cada acorde registrado ali simbolizou a realização de um sonho construído nota por nota.
Para marcar o anúncio, Larissa recebeu uma Gibson SG Standard, enviada exclusivamente para ela. Com esse modelo clássico, lançou uma versão instrumental de Since I’ve Been Loving You, registrada no estúdio Sonastério, em Minas. A performance intensa e técnica mostrou ao mundo a potência de sua arte e consolidou sua identidade sonora.
Em 2025, Larissa brilhou no festival Best of Blues and Rock, em São Paulo. Dividiu o palco com Alice Cooper e Nita Strauss, uma de suas maiores influências. O encontro das duas guitarristas na música The Trooper foi um dos momentos mais marcantes do evento, reforçando a força feminina nas seis cordas.
Larissa se inspira em nomes como Slash, Joe Bonamassa e no blues de raiz. Essa mistura de referências cria uma sonoridade única, que transita entre o peso do rock e a emoção do blues. Sua técnica reflete tanto virtuosismo quanto sensibilidade, características que a tornam uma artista completa.
O próximo passo da carreira de Larissa é o lançamento de seu primeiro disco autoral, já em produção. O álbum de 2026 promete unir suas influências com composições próprias, consolidando sua identidade e mostrando ao público que ela não é apenas intérprete, mas também criadora de novas histórias musicais.
Ao se tornar artista exclusiva da Gibson, Larissa reforça o protagonismo feminino em um espaço historicamente dominado por homens. Sua trajetória inspira meninas que enxergam na guitarra não apenas um instrumento musical, mas também um símbolo de liberdade e expressão.
Larissa, aliás, nunca frequentou escolas formais de música. Sua evolução foi fruto de dedicação, prática e curiosidade. Essa característica autodidata mostra que talento aliado à disciplina pode abrir portas inimagináveis, mesmo sem os caminhos tradicionais.
Com milhões de seguidores, Larissa transformou suas redes em vitrine global. Seus vídeos não apenas exibem técnica, mas também carisma e autenticidade. Essa conexão direta com o público foi fundamental para chamar a atenção da Gibson e consolidar sua relevância internacional.
O Sonastério, em Minas Gerais, foi palco da gravação que marcou sua parceria com a Gibson. O espaço, conhecido por sua excelência acústica, serviu de cenário para a performance de Larissa, unindo suas raízes mineiras ao reconhecimento global.
Ser a primeira brasileira contratada pela Gibson é uma honra, mas também uma responsabilidade. Larissa reconhece que carrega consigo a missão de abrir portas para outros artistas e de representar o país em um cenário competitivo e global.
Larissa deseja que sua trajetória inspire meninas e jovens músicos a acreditarem em seus sonhos. Para ela, a guitarra é um instrumento de liberdade, capaz de dar voz a sentimentos e histórias. Sua carreira é prova de que dedicação e autenticidade podem transformar vidas.
Com técnica refinada, autenticidade e protagonismo feminino, Larissa Liveir se consolida como um dos nomes mais promissores da música brasileira atual. Sua entrada para a história da Gibson é apenas o começo de uma jornada que promete marcar gerações e ampliar os horizontes da guitarra no Brasil e no mundo.