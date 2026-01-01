Fundada há nove décadas, Varig marcou a aviação comercial do Brasil; conheça sua história

A década de 1990 marcou o início do declínio da empresa, envolta em dívidas e crises. Em 2005, a companhia entrou em recuperação judicial e, no ano seguinte, foi separada em duas empresas, uma vendida e absorvida pela Gol e outra para a Volo Brasil. Em 20 de agosto de 2010, foi decretada a falência da Varig.