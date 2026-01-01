Galeria Honolulu, berço de Aquaman: cidade natal de Jason Momoa encanta turistas Consagrado nos cinemas como Aquaman, Jason Momoa completou 46 anos em 2025. Com isso, o Flipar traz um pouco de sua terra natal, a cidade de Honolulu, capital do Havaí, que atrai turistas durante o ano por suas belezas naturais e clima tropical. Por Flipar

Gage Skidmore/Wikimedia Commons