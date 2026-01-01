Galeria Salame: do método de conservação à tradição da charcutaria Presente em mesas do mundo todo, o salame tem uma história que atravessa séculos. Criado como forma de conservar a carne antes da invenção da refrigeração, o embutido evoluiu, ganhou variações regionais e receitas artesanais, até se tornar um dos produtos mais populares da charcutaria. Por Flipar

Pixabay