Animais Leão interrompe ataque e salva hiena prestes a parir As câmeras de um novo documentário da BBC sobre vida selvagem registraram uma cena que surpreendeu até a própria equipe: uma hiena prestes a dar à luz escapou de um ataque fatal quando um leão, em vez de concluir a investida, interrompeu a ação de forma inesperada. Por Flipar

Reprodução de vídeo/redes sociais