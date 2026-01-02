Galeria Roxette anuncia retorno ao Brasil com dois shows em 2026 O Roxette anunciou dois shows no Brasil em 2026, com apresentações marcadas para 12 de abril no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, e 14 de abril no Espaço Unimed, em São Paulo. A formação atual reúne Per Gessle e a cantora sueca Lena Philipsson, que assumiu os vocais após o falecimento de Marie Fredriksson, dando continuidade a história da dupla. Por Flipar

Reprodução Instagram /@realroxette