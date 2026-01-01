Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Dupla Sena, Lotomania, +Milionária e Super Sete: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quinta-feira (1/1), cinco loterias: os concursos 2955 da Mega-Sena; o 3576 da Lotofácil; o 6916 da Quina; o 2906 da Dupla Sena; o 2869 da Lotomania; o 316 da +Milionária; e o 792 da Super Sete
Mega-Sena: R$ 1 bilhão / +Milionária: R$ 15 milhões / Dupla Sena: R$ 4 milhões e R$ 85 mil, respectivamente / Quina: R$ 7 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 8 milhões / Super Sete: R$ 250 mil
09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59
03 - 17 - 18 - 39 - 43 - 48 no primeiro sorteio; 15 - 17 - 23 - 27 - 31 - 46 no segundo
08 - 54 - 58 - 72 - 76
01 - 11 - 18 - 22 - 27 - 32 - 36 - 37 - 44 - 45 - 47 - 53 - 66 - 70 - 77 - 84 - 86 - 92 - 95
01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 10 - 13 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25
10 - 11 - 12 - 18 - 36 - 48. Os trevos sorteados foram: 4 - 3
