Galeria Estrelas da mesa no fim de ano, nozes, avelãs e amêndoas energizam e fazem bem à saúde Nozes, avelãs e amêndoas são vendidas em pacotes ou, principalmente, a granel. Tanto em lojas físicas, como a Casa Pedro, como online, como a Zona Cerealista e o Mundo dos Grãos. Veja as utilidades dessas Por Flipar

Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay