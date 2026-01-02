Animais

Pesquisa revela abelhas únicas na Chapada dos Veadeiros

Pesquisa do Rede Biota Cerrado, financiada pelo CNPq, descobriu abelhas únicas na Chapada dos Veadeiros. O estudo, liderado pelo professor Antônio Aguiar , da Universidade de Brasília, visa a mapear essas espécies, avaliar suas populações e acompanhar riscos ambientais.

Por Flipar
Reprodução

O professor alerta que mudanças climáticas podem extinguir abelhas únicas da Chapada dos Veadeiros e destaca a importância do monitoramento e preservação das espécies.

O projeto envolve estudantes na coleta de abelhas e na análise genética das populações na Chapada dos Veadeiros, com pesquisas realizadas no Santuário Fazenda Volta da Serra, que apoia a ciência há mais de 20 anos.

No Reino Unido, recentemente, um adolescente britânico de 13 anos adaptou o seu próprio quarto para fazer a criação de abelhas.

Reprodução redes sociais

Com criatividade, ele usou impressão 3D para fazer uma colmeia modular conectada à janela. Com softwares de uso livre, ele criou peças funcionais, leves e resistentes.

Reprodução redes sociais

O modelo da colmeia é o tradicional, hexagonal, ou seja, com seis lados. E as abelhas já estão produzindo mel.

Reprodução redes sociais

O sistema inspirado em compartimentos herméticos de submarinos permite que as abelhas entrem e saiam livremente por uma conexão com a janela sem invadir o quarto.

Reprodução redes sociais

A redução no número de abelhas preocupa ambientalistas e produtores rurais em todo o mundo. Mais da metade dos cultivos do planeta dependem da polinização de abelhas e outros insetos, de acordo com o site New Scientist.

Prefeitura de Barra do Rio Azul

Inseticidas, desmatamento e mudanças climáticas são apontados como os principais fatores que resultam no desaparecimento delas.

Imagens de Al Lambe por Pixabay e Freepik

Por isso, cientistas vêm tentando desenvolver mecanismos que possam substituir, ou pelo menos se juntar às abelhas na polinização de plantas.

Imagens Freepik - Montagem FLIPAR

Iniciativas isoladas e inspiradoras como a de Oliver Taylor são sempre bem-vindas mostrando o potencial de espaços aparentemente reduzidos para a preservação das abelhas.

Reprodução redes sociais

No Japão, em 2017, pesquisadores criaram um drone para substituir a abelha na polinização cruzada.

Youtube Canal New Cientist

Esse tipo de polinização ocorre quando o inseto leva o pólen de uma flor até outra flor, no processo de reprodução da planta.

Imagem Frepik

O estudo foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada.

Flickr Yoji Shidara

O drone-abelha tem 4 centímetros e pesa 15 gramas.

Youtube Canal New Cientist

A parte inferior do equipamento é coberta com crina e um gel “grudento” para pegar o pólen de uma flor e deixá-lo em outra.

Youtube Canal Science Magazine

0s testes foram feitos em plantações de lírio. Mas houve danos às flores e, por isso, os pesquisadores decidiram aprimorar os mecanismos.

Youtube Canal Science Magazine

Em 2022, pesquisadores da University College London e da Empa - Materiais e Tecnologias para um Futuro SustentÃ¡vel - fizeram testes com drones colaborativos inspirados no comportamento das abelhas.

Steve Cadman - WikimÃ©dia Commns, DivulgaÃ§Ã£o UCL, DivulgaÃ§Ã£o e Facebook Empa

Engenheiros da Universidade de Washington anunciaram a criação de um sistema de sensores que utilizam o ciclo natural de vida das abelhas para monitorar informações de temperatura, umidade e intensidade da luz..

(Mark Stone/University of Washington/Divulgação)

Mas todos sabem que nada poderá substituir a natureza à altura. E o bom mesmo é ter as abelhas! Então, a hora é de preservar.

Imagns de Alexa, Bevrely Buckley e Adina Voicu por Pixabay e Freepik

Embora sejam sempre associadas à produção de mel, elas também são fundamentais para o equilíbrio ambiental.

Imagem Freepik

As abelhas vivem em grupos e desempenham atividades que impactam a natureza de diferentes formas.

Imagem de Josch13 por Pixaba

Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) revelam que 70% de todas as culturas agrícolas são polinizadas por abelhas.

United States Department of Agriculture - Wikimédia Commons

Portanto, uma grande parte dos alimentos consumidos pelas pessoas depende da polinização das abelhas.

Imagem Freepik

A ação das abelhas no meio ambiente também colabora para a preservação das matas nativas, já que 85% das plantas florestas são polinizadas por esses insetos.

Imagem de Bruno por Pixabay

Na Mata Atlântica, por exemplo, um importante bioma do Brasil, 90% das espécies vegetais são polinizadas por abelhas.

Divulgação Ministério do Meio Ambiente

Veja Mais