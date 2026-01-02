Galeria

Ruivos famosos e a Ciência por trás do gene que dificulta a cicatrização

Cientistas da Universidade de Edimburgo descobriram que um gene chamado MC1R, conhecido por influenciar a cor do cabelo e da pele, também afeta a cicatrização de feridas. Pessoas ruivas costumam ter versões menos ativas desse gene, o que ajuda a explicar por que algumas feridas nelas demoram mais para fechar.

O estudo mostrou que, quando o MC1R não funciona bem, a inflamação da ferida dura mais tempo do que deveria. Assim, o corpo não consegue avançar para as fases de reconstrução da pele, criando o que chamamos de feridas crônicas, como úlceras diabéticas ou escaras.

Para entender melhor, os pesquisadores testaram o processo em camundongos. Os de pelagem vermelha, com MC1R comprometido, cicatrizaram de forma muito mais lenta do que os de pelagem escura.

A equipe também testou um agonista tópico do MC1R, aplicado sobre metade dos camundongos feridos, enquanto a outra metade recebeu apenas um gel neutro após o desbridamento. Em camundongos que ainda tinham alguma atividade do gene, o produto acelerou a cicatrização, reduziu a inflamação e até diminuiu a formação de cicatrizes. Porém, o tratamento não funciona em quem tem o gene totalmente inativo.

Mesmo assim, a descoberta abre caminho para novos tratamentos, jÃ¡ que muitas pessoas com feridas difÃ­ceis de cicatrizar ainda possuem alguma atividade do MC1R. Os testes em humanos devem comeÃ§ar em breve.

Embora representem uma parcela pequena da população, cerca de 2% das pessoas nascem com essa característica, muitos ruivos se destacam em áreas como música, cinema e televisão. A seguir, conheça alguns artistas nacionais e internacionais que são ruivos naturais e que talvez você não saiba.

Marina Ruy Barbosa – nascida em 30 de junho de 1995, no Rio de Janeiro, é famosa por novelas como 'Totalmente Demais' e por interpretar Suzane von Richthofen na série 'Tremembé'.

Rupert Grint â?? nascido em 24 de agosto de 1988, em Harlow, Inglaterra, Ã© famoso por interpretar Ron Weasley na saga 'Harry Potter'.

Jessica Chastain – nascida em 24 de março de 1977, em Sacramento, Califórnia, Estados Unidos, é uma atriz ganhadora do Oscar e famosa por filmes como 'Interestelar' e 'Histórias Cruzadas'.

Benedict Cumberbatch – nascido em 19 de julho de 1976, em Londres, Inglaterra. Famoso por interpretar Sherlock Holmes na série 'Sherlock' e o Dr. Estranho nos filmes da Marvel. Foi indicado ao Oscar por 'O Jogo da Imitação', mas não venceu.

Nicole Kidman – nascida em 20 de junho de 1967, em Honolulu, Havaí. Vencedora do Oscar por 'As Horas', é conhecida por filmes como 'Moulin Rouge!' e pela série 'Big Little Lies'.

Ewan McGregor – nascido em 31 de março de 1971, em Perth, Escócia. Conhecido por 'Moulin Rouge!' e por interpretar Obi-Wan Kenobi em 'Star Wars'.

Seth Green â?? nascido em 8 de fevereiro de 1974, em FiladÃ©lfia, PensilvÃ¢nia. Conhecido por filmes como 'Austin Powers' e por criar a sÃ©rie 'Robot Chicken'. NÃ£o possui indicaÃ§Ãµes ao Oscar.

Michael Fassbender â?? nascido em 2 de abril de 1977, em Heidelberg, Alemanha, Ã© famoso por filmes como 'X-Men: Primeira Classe' e '12 Anos de EscravidÃ£o'.

Julianne Moore – nascida em 3 de dezembro de 1960, em Fort Bragg, Carolina do Norte, Estados Unidos, é uma atriz ganhadora do Oscar e famosa por sua longa carreira no cinema, incluindo papéis em dramas premiados como 'Para Sempre Alice'.

Príncipe Harry – nascido em 15 de setembro de 1984, em Londres, Inglaterra, é famoso por sua posição na realeza britânica e por seu casamento com a atriz Meghan Markle.

Nando Reis – nascido em 12 de janeiro de 1963, em São Paulo, é famoso por músicas como 'All Star' e 'O Segundo Sol'.

Rose Leslie – nascida em 9 de fevereiro de 1987, em Aberdeen, Escócia, é famosa por suas atuações em séries como 'Game of Thrones' e 'Downton Abbey'.

Ed Sheeran – nascido em 17 de fevereiro de 1991, em Halifax, Inglaterra, é famoso por sucessos como 'Shape of You', 'Perfect' e 'Thinking Out Loud'.

Bonnie Wright – nascida em 17 de fevereiro de 1991, em Londres, Inglaterra, é famosa por interpretar Gina Weasley nos filmes 'Harry Potter'.

Sadie Sink – nascida em 16 de abril de 2002, no Texas, Estados Unidos, é famosa por suas participações em séries como 'Stranger Things'.

Bryce Dallas Howard – nascida em 2 de março de 1981, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, é famosa por filmes como 'Jurassic World'.

