Animais Cavalos selvagens com habilidades ‘únicas’ vivem em iIlha isolada no meio do Atlântico Norte; veja! Uma faixa de terra isolada a 300 quilômetros da Nova Escócia, no Atlântico Norte, é o lar de uma das populações de cavalos selvagens mais singulares do mundo. Por Flipar

Wikimedia Commons/Paul Gierszewski