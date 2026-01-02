Estilo de Vida Praias calmas pelo Brasil: refúgio para o relaxamento e o lazer Praias de águas calmas são ideais para quem tem medo do mar ou deseja um ambiente seguro para crianças e idosos. Elas oferecem menor risco de correntezas e afogamentos, permitindo que todos aproveitem com mais tranquilidade Por Flipar

Reprodução Youtube