Animais Pânico na cozinha: Família se depara com cobra no filtro de barro Uma família que mora no Setor Santo Hilário Expansão, em Goiânia, mm, se apavorou ao se deparar com uma cobra.A serpente estava sobre o bico de filtro de barro na madrugada de 5/12. A família chamou os bombeiros. Tratava-se de uma 'falsa coral', que engloba vários animais similares, não sendo possível distinguir a espécie em si. Eles conseguiram fazer o resgate. Por Flipar

Divulgação Corpo de Bombeiros