Arqueólogos encontram navio mercante do século 16 no Mar Mediterrâneo

A embarcação foi encontrada acidentalmente em março de 2025, a 2.642 metros de profundidade.
Segundo Arnaud Schaumasse, chefe do Departamento de Arqueologia Subaquática, trata-se do naufrágio mais profundo já registrado em águas francesas.
Detectado por drones da Marinha Francesa, o local foi posteriormente analisado com um veículo operado remotamente (ROV), revelando uma série de artefatos.
Batizado de “Camarat 4”, o navio mede cerca de 30 por 7 metros e está bem preservado.
O acervo encontrado inclui cerâmicas, canhões, âncora e barras de metal.
Também foram encontrados 200 jarros com o monograma 'IHS' (indicando origem na Ligúria, Itália) e cerca de 100 pratos.
A profundidade protegeu os objetos de degradação e saques.
Curiosamente, também foram avistadas latas modernas de alumínio, sugerindo contaminação por lixo produzido por humanos.
Agora, os pesquisadores estudam amostras para entender melhor o comércio e a navegação no século 16.
Berço de algumas das civilizações mais antigas da humanidade, o Mar Mediterrâneo abriga um vasto cemitério subaquático repleto de navios e artefatos naufragados.
Um dos achados mais famosos é o Navio de Uluburun, descoberto na costa da Turquia em 1982.
Seu carregamento incluía metais preciosos, joias egípcias, ânforas e madeira de cedro, revelando uma complexa rede de comércio no mundo antigo.
Outro destaque é o naufrágio de Anticítera, próximo à ilha grega de mesmo nome, onde foi encontrado o misterioso Mecanismo de Anticítera, datado do século I a.C.
Este engenhoso artefato é considerado o primeiro computador analógico da história, usado para prever movimentos celestes.
O navio, provavelmente romano, também carregava estátuas de bronze, cerâmicas, moedas e vidros luxuosos.
Além disso, no Mar Egeu, o naufrágio de Tekta? Burnu, datado do século 5 a.C., trouxe à luz ânforas e objetos do cotidiano, ilustrando o comércio regional na era clássica.