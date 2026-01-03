Galeria Na Serra da Canastra, uma das aves mais ameaçadas do mundo conta com ‘força-tarefa’ para tentar sobreviver Na região da Serra da Canastra, em Minas Gerais, um trabalho constante de conservação tenta preservar uma das aves mais raras e ameaçadas do mundo. Por Flipar

Reprodução de vídeo Divulgação