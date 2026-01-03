Expedição descobre primeiras cavernas submarinas do Brasil

Dessa vez, o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (Canie), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), registrou pela primeira vez cavernas desse tipo no Brasil.
Essas estruturas foram encontradas nos recifes de coral da Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais, localizada em Tamandaré, no sul de Pernambuco.
As seis cavernas registradas receberam os seguintes nomes: Pirambu, Chapeirão do Pirambu, Pirambu do Norte, Mero, Crista das Mileporas e Caverna do Dentão.
Para o estudo dessas cavidades, foram conduzidas expedições de mergulho, nas quais se coletaram dados geoespaciais, como localização, profundidade e características físicas das cavernas, usando equipamentos subaquáticos como GPS e sondas.
Mundo afora, existem inúmeras cavernas subaquáticas famosas que se destacam por sua beleza e mistérios; conheça algumas!
Blue Hole, Belize: Com cerca de 300 metros de largura e 125 metros de profundidade, esta é uma das cavernas submarinas mais famosas do mundo.
Famoso por sua cor azul intensa e formato circular quase perfeito, o Blue Hole é considerado um paraíso para mergulhadores mais experientes.
Silfra, Islândia: Localizada entre as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia no Parque Nacional Thingvellir, a Silfra é famosa por sua água extremamente clara, com visibilidade de até 100 metros.
Este desfiladeiro subaquático atrai mergulhadores que querem explorar a paisagem deslumbrante que se formou entre duas placas continentais.
'Devil’s Cave System' ('Sistema de Cavernas do Caverna do Diabo'), Flórida, EUA: Este extenso sistema de cavernas subterrâneas é conhecido por suas formações rochosas impressionantes e pela rica biodiversidade.
É um destino popular tanto para espeleólogos (profissional que estuda cavernas e grutas naturais) quanto para mergulhadores experientes.
Caverna de Chinhoyi, Zimbábue: Essa caverna submersa é famosa por suas formações rochosas únicas, incluindo estalactites e estalagmites gigantes.
AlÃ©m disso, a Chinhoyi Ã© conhecida por seu 'Blue Pool', uma piscina de Ã¡guas cristalinas que reflete uma tonalidade azul Ãºnica com profundidades que chegam a 91 metros!
Caverna de El Dudu, República Dominicana: Localizada em uma área de exuberante beleza natural, a Caverna de El Dudu é conhecida por seu lago de águas cristalinas e cavernas submersas interligadas.
O local também é um popular ponto de mergulho e salto de penhasco, com formações rochosas impressionantes.
Gruta Azul, Capri, Itália: É famosa por seu efeito luminoso, onde a luz do sol entra pela abertura da caverna e cria um brilho azul intenso na água.
É um dos destinos turísticos mais populares de Capri e só pode ser acessado por barco.
Sistema de Caverna Orda, Rússia: O mais longo sistema de cavernas subterrâneas de gesso do mundo, com mais de 5 km de extensão.
Suas águas cristalinas e o ambiente exótico atraem mergulhadores, mas a caverna também é conhecida por suas condições labirínticas devido ao tamanho.
Caverna de Benagil, Algarve, Portugal: Conhecida por sua abertura circular no teto e águas limpas, a Caverna de Benagil é uma das atrações naturais mais famosas do Algarve.
Acessível apenas por mar, Benagil não é 100% subaquática, mas tem uma praia de areia dourada que se tornou muito popular entre visitantes e fotógrafos.