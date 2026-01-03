Notícias

Expedição descobre primeiras cavernas submarinas do Brasil

Cavernas submarinas são locais fascinantes e intrigantes que sempre despertam a curiosidade de especialistas e aventureiros do mundo todo.

Por Flipar
Jakob Owens Unsplash

Dessa vez, o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (Canie), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), registrou pela primeira vez cavernas desse tipo no Brasil.

reprodução/youtube

Essas estruturas foram encontradas nos recifes de coral da Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais, localizada em Tamandaré, no sul de Pernambuco.

reprodução/youtube

As seis cavernas registradas receberam os seguintes nomes: Pirambu, Chapeirão do Pirambu, Pirambu do Norte, Mero, Crista das Mileporas e Caverna do Dentão.

reprodução/youtube

Para o estudo dessas cavidades, foram conduzidas expedições de mergulho, nas quais se coletaram dados geoespaciais, como localização, profundidade e características físicas das cavernas, usando equipamentos subaquáticos como GPS e sondas.

reprodução/youtube

Mundo afora, existem inúmeras cavernas subaquáticas famosas que se destacam por sua beleza e mistérios; conheça algumas!

freepik

Blue Hole, Belize: Com cerca de 300 metros de largura e 125 metros de profundidade, esta é uma das cavernas submarinas mais famosas do mundo.

reprodução/BlueWorldTV

Famoso por sua cor azul intensa e formato circular quase perfeito, o Blue Hole é considerado um paraíso para mergulhadores mais experientes.

reprodução/BlueWorldTV

Silfra, Islândia: Localizada entre as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia no Parque Nacional Thingvellir, a Silfra é famosa por sua água extremamente clara, com visibilidade de até 100 metros.

wikimedia commons Delahanty

Este desfiladeiro subaquático atrai mergulhadores que querem explorar a paisagem deslumbrante que se formou entre duas placas continentais.

Gerald Lobenwein por Pixabay

'Devil’s Cave System' ('Sistema de Cavernas do Caverna do Diabo'), Flórida, EUA: Este extenso sistema de cavernas subterrâneas é conhecido por suas formações rochosas impressionantes e pela rica biodiversidade.

reprodução/BlueWorldTV

É um destino popular tanto para espeleólogos (profissional que estuda cavernas e grutas naturais) quanto para mergulhadores experientes.

reprodução/BlueWorldTV

Caverna de Chinhoyi, Zimbábue: Essa caverna submersa é famosa por suas formações rochosas únicas, incluindo estalactites e estalagmites gigantes.

reprodução/youtube

AlÃ©m disso, a Chinhoyi Ã© conhecida por seu 'Blue Pool', uma piscina de Ã¡guas cristalinas que reflete uma tonalidade azul Ãºnica com profundidades que chegam a 91 metros!

wikimedia commons/Suesen

Caverna de El Dudu, República Dominicana: Localizada em uma área de exuberante beleza natural, a Caverna de El Dudu é conhecida por seu lago de águas cristalinas e cavernas submersas interligadas.

reprodução/youtube

O local também é um popular ponto de mergulho e salto de penhasco, com formações rochosas impressionantes.

reprodução/Cave Exploring Disasters

Gruta Azul, Capri, Itália: É famosa por seu efeito luminoso, onde a luz do sol entra pela abertura da caverna e cria um brilho azul intenso na água.

wikimedia commons/Mboesch

É um dos destinos turísticos mais populares de Capri e só pode ser acessado por barco.

wikimedia commons/Erik1980

Sistema de Caverna Orda, Rússia: O mais longo sistema de cavernas subterrâneas de gesso do mundo, com mais de 5 km de extensão.

reprodução/youtube

Suas águas cristalinas e o ambiente exótico atraem mergulhadores, mas a caverna também é conhecida por suas condições labirínticas devido ao tamanho.

reprodução/youtube

Caverna de Benagil, Algarve, Portugal: Conhecida por sua abertura circular no teto e águas limpas, a Caverna de Benagil é uma das atrações naturais mais famosas do Algarve.

wikimedia commons/Kolforn

Acessível apenas por mar, Benagil não é 100% subaquática, mas tem uma praia de areia dourada que se tornou muito popular entre visitantes e fotógrafos.

flickr - Vitor Oliveira

Veja Mais