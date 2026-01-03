Galeria Os segredos da Atlântida chinesa: a cidade submersa intacta sob lago artificial Shicheng é uma antiga cidade chinesa, fundada há mais de 1.300 anos, com forte influência cultural clássica. Próspera, tornou-se centro econômico e político da região. Mas sua localização estratégia entre montanhas a remeteu a um destino um tanto o quanto inusitado. Por Flipar

reprodução/ x