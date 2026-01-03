Mulheres que já estamparam moedas oficiais nos Estados Unidos

A americana Maya Angelou (1928-2014) foi escritora, poetisa, ativista, professora, atriz da Broadway, dançarina e a primeira condutora negra de bondes em São Francisco.
Em 1969, chamou atenção do mundo ao publicar sua autobiografia 'Eu sei por que o pássaro canta na gaiola', na qual revelou como o racismo nos Estados Unidos marcou sua vida - assunto central de toda a sua obra.
Em 1993, Maya tornou-se a primeira mulher negra a escrever e declamar um poema na posse de um presidente (no caso, Bill Clinton).
Maya foi amiga de Martin Luther King Jr e Malcolm X, líderes de movimentos negros. Mais para o fim da vida, foi professora de História Americana na Wake Forest University, na Carolina do Norte, e fez palestras.
Ela morreu em 28/5/2014, aos 86 anos, deixando mais de 30 livros. Maya tornou-se a primeira mulher negra a estampar uma moeda de dólar americano.
A moeda de Maya Angelou foi a primeira da série 'Proeminent American Women', que celebrou nomes femininos com papel relevante na história do país. A de Maya entrou em circulação em 7 de fevereiro de 2022.
A homenageada seguinte foi a física e astronauta Sally Ride, cuja moeda passou a circular em 22 de março de 2022 .
Sally Ride (1951-2012) foi a primeira americana a ir ao espaço, em 1983. E a terceira no mundo, atrás das soviéticas Valentina Tereshkova (1963) e Svetlana Savitskaya (1982).
No dia 14 de junho de 2022 foi a vez do lançamento da moeda que lembra Wilma Mankiller.
Wilma Mankiller (1945-2010) foi a a primeira mulher a chefiar a chamada nação Cherokee, a maior das três tribos nativas reconhecidas pelo governo americano.
Em seguida, foi lançada a moeda estampada com a imagem de Nina Otero-Warren, no dia 16 de agosto de 2022 .
Nina Otero-Warren (1881-1965) liderou o movimento pelo direito ao voto das mulheres, principalmente de origem hispânica como ela.
Em 25 de outubro de 2022 , as moedas receberam o rosto de Anna May Wong.
Anna May Wong (1905-1961) foi a primeira atriz de origem chinesa a estrelar filmes de Hollywood. Ela teve longa carreira, iniciada aos 14 anos e encerrada apenas por sua morte, de enfarte, em casa.
As moedas foram cunhadas nas cidades de Filadélfia, na Pensilvânia, e Denver, no Colorado.
Educadores aproveitaram a novidade para ensinar às crianças a importância de figuras emblemáticas na história dos Estados Unidos.
Em uma escola no bairro do Harlem, em Nova York, a moeda com Maya Angelou virou tema de debate e gincana: os estudantes que levara a nova moeda puderam escolher um livro na biblioteca como prêmio.
Associando o uso de moedas populares ao currículo nas escolas, professores levaram as mensagens dessas grandes mulheres aos estudantes, numa forma criativa de ensino e de aprendizado.