Notícias Ameaçada de extinção, árvore rara é encontrada em Porto Alegre Um exemplar da camboatã (Brosimum glaziovii Taub), árvore classificada como 'Em Perigo de Extinção', foi encontrado pela primeira vez em uma área natural de Porto Alegre. Conhecida também como marmelinho ou leiteiro, a espécie foi localizada em terreno na região da Ponta Grossa, zona Sul da cidade. Por Flipar

Rogério Otávio Schmidt/Smamus