Ameaçada de extinção, árvore rara é encontrada em Porto Alegre

Um exemplar da camboatã (Brosimum glaziovii Taub), árvore classificada como 'Em Perigo de Extinção', foi encontrado pela primeira vez em uma área natural de Porto Alegre. Conhecida também como marmelinho ou leiteiro, a espécie foi localizada em terreno na região da Ponta Grossa, zona Sul da cidade.

O registro, feito em abril por equipe da Smamus (Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre) em parceria com o pesquisador Martin Molz, confirma a ocorrência autóctone da árvore, que mede 13,5 metros e está em bom estado de saúde.

Mas você sabia que um relatório da Avaliação Global de Árvores, realizada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), revelou que mais de um terço das espécies de árvores do mundo pode acabar, ameaçando a biodiversidade e os ecossistemas?

Realizado para coincidir com a COP16 da ONU sobre biodiversidade, o estudo estima que 16 mil das 58 mil espécies de árvores existentes estão ameaçadas devido ao desmatamento, agricultura, expansão urbana e mudanças climáticas.

Árvores desempenham funções vitais, como fornecer alimentos, madeira, medicamentos, oxigênio e absorver dióxido de carbono, sendo fundamentais para a vida humana.

Segundo a IUCN, mais de 5 mil espécies ameaçadas são usadas para construção, enquanto mais de 2 mil servem para alimentos, combustíveis e medicamentos. Estima-se que mais de 15 bilhões de árvores são cortadas a cada ano.

O Brasil é o país com maior número de espécies de árvores em risco de extinção. São 1.788 espécies em todo o território nacional.

Quando alguma nova espécie é encontrada, é natural comemorar. Em 2023, pesquisadores da Universidade Federal Rural do RJ e do Jardim Botânico do RJ encontraram duas no Parque Estadual da Serra da Tiririca.

Uma delas é a Eugenia delicata, chamada popularmente de uvaia-pitanga. Os pesquisadores encontraram seis unidades dessa árvore no parque.

Essa árvore dá frutos comestíveis, alaranjados, que têm sabor semelhante ao da goiaba.

A outra é a Eugenia superba, batizada na linguagem comum como cereja-amarela-de-niterói. Há três árvores desse tipo no parque.

Seu caule tem troncos descamantes que soltam placas finas que esfarelam quando a pessoa toca.

Essa árvore dá frutos chamados de cereja-amarela-de-Niterói. Ambas são espécies endêmicas da região que abrange os municípios de Niterói a Maricá. E têm entre 12 e 15 m de altura.

Em dezembro de 2023, uma Guapeba (fruta-do-Imperador ou árvore-imperial) foi encontrada na Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica, no Espírito Santo, por uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da Vale do Rio Doce.

A fruta-do-Imperador foi muito apreciada pela família real portuguesa, por seus frutos suculentos e doces. É uma árvore de grande porte, cuja madeira era utilizada na construção naval.

Em agosto de 2024, pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro descobriram uma nova espécie de árvore frutífera, a Siphoneugena carolynae, em uma área de preservação ambiental de Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Essa nova espécie é considerada uma 'parente próxima' da jabuticabeira e é considerada a única no mundo, pelo menos até o momento.

Conheça também algumas espécies de árvores do Brasil que estão ameaçadas de extinção.

Garapeira: Árvore da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado. Também chamada de Barajuba, Jataí e Gema-de-Ovo.

Mogno: Típica do bioma da Amazônia. Também chamada de Acaju, Aguano, Caoba e Mara.

Cedro-Rosa: Árvore da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado e da Mata Atlântica. Também chamada de Capiúva, Cedrilho, Cedro-Mando e Cedro-Cheiroso.

Castanheira: Árvore do bioma da Amazônia. Também chamada de Amendoeira-da-América, Castanha-do-Brasil, Coz-do-Brasil e Tucari.

Jequitibá-Branco: Árvore da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica. Também chamada de Estopa, Cachimbeiro e Mussambê.

Araucária: Bioma da Mata Atlântica. Também chamada de Pinheiro-do-Paraná, Pinheiro-Brasileiro e Curi.

