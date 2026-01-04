Torre do Diabo: formação natural atrai místicos por causa do formato

Foi o primeiro monumento nacional dos EUA, designado por Theodore Roosevelt em 1906. A área ao redor é protegida e administrada pelo National Park Service, recebendo milhares de visitantes por ano.
Formada por magma endurecido, sua origem geológica ainda desperta debate. A teoria mais aceita é que ela seja um lacólito, revelado pela erosão das camadas externas.
As rochas compridas da Torre do Diabo são colunas de basalto formadas por resfriamento lento de lava, que criou prismas hexagonais verticais. Esse processo geológico raro ocorreu há cerca de 50 milhões de anos.
Para os povos indígenas, a torre é sagrada. Tribos como os Kiowa, Lakota e Cheyenne têm lendas associadas à formação, geralmente envolvendo ursos gigantes e proteção espiritual. Há placas pedindo que orações nao sejam perturbadas.
No local, que muitas pessoas aindda hoje veem com uma aura espiritual, há placas pedindo que orações não sejam perturbadas.
O nome “Torre do Diabo” foi dado por erro de tradução em 1875, quando um intérprete teria entendido “Bad God's Tower” ao invés de “Bear Lodge”. Muitos nativos pedem hoje a mudança do nome oficial.
Em lakota, ela é chamada de “Mato Tipila”, que significa “A Morada do Urso”. Diversas cerimônias e peregrinações espirituais ocorrem no local até hoje.
A torre do Diabo fica no condado de Crook, no nordeste de Wyoming, próximo à fronteira com Dakota do Sul.
A paisagem ao redor combina diferentes formações naturais: pradarias, florestas de pinheiros e falésias.
A região faz parte do Bear Lodge Ranger District, dentro da Floresta Nacional de Black Hills. É um lugar de natureza rica, com cervos, águias, coiotes e outras espécies.
É possível caminhar ao redor da base da torre por trilhas bem sinalizadas. O circuito principal tem cerca de 2 km e oferece vistas panorâmicas do monumento.
A torre é também um destino popular para escaladores. A primeira escalada registrada foi em 1893, usando estacas de madeira. Hoje, o local tem mais de 200 rotas.
Em junho, durante as cerimônias indígenas, o National Park Service pede que escaladas sejam evitadas por respeito às tradições nativas. Muitos praticantes de escalada atendem ao pedido.
A Torre do Diabo ficou famosa mundialmente após o filme 'Contatos Imediatos do Terceiro Grau' (1977), de Steven Spielberg. No filme, ela é um ponto de encontro com alienígenas.
Esse destaque no cinema impulsionou o turismo na região. O local se tornou símbolo da mistura entre o misterioso, o espiritual e o científico.
As cores da torre mudam conforme a luz do dia. Do dourado suave ao cinza escuro, a rocha parece ganhar vida conforme o sol se move.
Mesmo cercada por tanto simbolismo, a Torre do Diabo também inspira cientistas. Estudiosos de geologia, clima e até comportamento animal visitam a área para pesquisas.
É um lugar onde natureza, cultura e história se cruzam. A Torre do Diabo permanece como um dos ícones naturais mais misteriosos e reverenciados da América do Norte