Geração de energia solar cresce no Brasil, mas consumidor ainda paga caro

A geração solar distribuída cresceu rapidamente, chegando a fornecer quase 40% da energia em determinados dias.
Esse excesso em horários de sol forte pode sobrecarregar e desestabilizar a rede, exigindo medidas de emergência para evitar apagões.
A rede elétrica não tem capacidade de transmissão e armazenamento adequadas para absorver e distribuir todo esse excedente de energia solar.
Para garantir o abastecimento quando não há sol (à noite ou em dias nublados) e manter a infraestrutura, é necessário acionar usinas térmicas caras, cujo custo é repassado ao consumidor via bandeira vermelha.
Com isso, quem gera sua própria eletricidade praticamente zera o impacto das bandeiras tarifárias, enquanto a maioria da população paga mais caro mesmo em um cenário de abundância de recursos renováveis.
Especialistas apontam que a saída para o problema envolve a modernização da rede elétrica, com mais capacidade de transmissão e sistemas de armazenamento de energia.
Isso permitiria que o país usufruísse plenamente do potencial da energia solar e a transformasse em um benefício para todos, e não apenas para quem pode gerar a própria energia.
Recentemente, a Austrália viveu uma situação semelhante a do Brasil. A quantidade de australianos que produzem sua própria energia por meio de painéis solares é tão grande que o sistema elétrico do país ficou sob risco.
No último trimestre de 2024, a operadora de rede elétrica alertou que a demanda de energia estava perigosamente baixa, o que poderia comprometer a estabilidade do sistema e resultar em apagões pelo país.
Uma em cada trÃªs residÃªncias na AustrÃ¡lia possui painÃ©is fotovoltaicos associados Ã rede elÃ©trica, proporÃ§Ã£o que fez reduzir a demanda por energia da rede.
Estudos indicam que a instalaÃ§Ã£o de painÃ©is fotovoltaicos pode gerar atÃ© 90% de economia nas contas de luz.
O aquecimento global tem elevado o consumo de energia elétrica no Brasil, que em 2024 registrou aumento de 3,9% em relação a 2023, segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
Para reduzir gastos, cresce a adoção da energia solar, que se tornou mais acessível nos últimos anos.
Atualmente, a fonte solar já representa 22% da matriz elétrica do país, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).
A energia solar, obtida a partir da luz do sol, pode ser captada por painéis fotovoltaicos, usinas heliotérmicas e aquecedores solares.
O sistema fotovoltaico converte a luz em eletricidade por meio do movimento de elétrons em semicondutores, funcionando mesmo sem alta radiação, embora dependa das condições climáticas.
Entre as vantagens, destacam-se: ser renovável, limpa, de baixa manutenção, ocupar pouco espaço, tornar-se cada vez mais eficiente e viável em locais de difícil acesso — especialmente em países tropicais.
Entretanto, há desvantagens: necessidade de sistemas adequados, custos elevados de baterias para armazenamento, dependência do sol e mão de obra especializada.
Em alguns modelos, o consumidor permanece vinculado à concessionária. Nesse caso, o que 'sobra' de energia é enviado à empresa, que fornece créditos pela geração.