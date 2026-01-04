Animais Saruê: animal que aparece em áreas urbanas é um aliado do homem O saruê, também conhecido como gambá-de-orelha-preta, é um dos marsupiais mais comuns do Brasil e tem se tornado cada vez mais visível nas áreas urbanas, despertando curiosidade, receio e também muitos equívocos por parte da população. Por Flipar

Reprodução Flickr silene andrade